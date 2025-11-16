América blanquea a Chivas en las semifinales del Apertura 2025 y llega a su segunda final al hilo

El América logra vencer 2-0 a las Chivas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para llegar a su segunda final consecutiva en la Liga MX Femenil y la sexta en los últimos siete torneos, además de dejar en cero al Rebaño Sagrado en los dos compromisos de las semifinales.

Desde el primer tiempo el equipo de Ángel Villacampa demostró la superioridad futbolística que tienen sobre las dirigidas por Antonio Contreras, quedándose con las jugadas de peligro y apedreando el arco de Celeste Espino durante los primeros 45 minutos.

Fue al minuto 35 de juego cuando Nicki Hernández tomó la esférica desde fuera del área, la defensa mexicana no dudó dos veces en sacar al disparo desde donde se encontraba, aunque con dirección a la zona de la arquera del Rebaño Sagrado, sin embargo, Celeste Espino atacó de mala manera el balón y lo mandó al fondo de las redes.

Las Chivas fueron las que se llevaron el Clásico Nacional en la temporada regular por marcador de 2-0 en la Jornada 11 del Apertura 2025, con dos goles de Denise Castro, pero en la fase de eliminación las Águilas fueron más contundentes y se llevan el boleto a la gran final por acumulado de 4-0.

Las locales se fueron al descanso con la ventaja de un gol en el marcador, pero como ocurrió en el partido de ida, buscarían aumentar la ventaja en la segunda parte para poner el último clavo en el ataúd del conjunto de Guadalajara.

Los segundos 45 minutos tuvieron la misma tónica, con el América controlando el balón tanto en su campo como en el del rival. Llegó el minuto 57 de juego en el partido, Annie Karich sacó un disparo desde fuera del área, pero Celeste Espino no tuvo su mejor noche y dejó el rebote cerca de su arco, donde apareció Irene Guerrero para cerrar la pinza.

Las locales siguieron intentando aumentar la ventaja, pero no llegó el tercer gol del encuentro, aunque sí controlaron en todo momento el cotejo y Sandra Paños solo tuvo dos apariciones importantes en todo el partido.

Fue la décima vez que Águilas y Chivas se vieron las caras en la liguilla desde que se creó la Liga MX Femenil, aumentando la hegemonía sobre el equipo de Guadalajara, ya que la única vez que el Rebaño Sagrado logró eliminar a las de Coapa fue en el Apertura 2017, cuando las rojiblancas se proclamaron campeonas.

La gran final del Apertura 2025 está definida; América recibirá a Tigres en el partido de ida de la serie por el título y el equipo campeón se definirá en la cancha del Estadio Universitario. Será la cuarta vez que Amazonas y Águilas peleen por el trofeo de la Liga MX Femenil.

