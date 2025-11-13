América derrota de visita a las Chivas para poner pie y medio en la final de la Liga MX Femenil

El América se metió a la cancha del Estadio AKRON para medirse ante las Chivas en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, encuentro que terminó ganando la escuadra visitante por pizarra de 2-0.

El marcador se abrió temprano en el encuentro, ya que las Águilas no dudaron en ir al ataque en cuanto el balón comenzó a rodar en la casa de su acérrimo rival.

Fue Nicki Hernández quien tomó el balón en la banda izquierda; en cuanto llegó a línea de fondo, mandó un centro raso para que Scarlett Camberos rematara de pierna izquierda y pusiera la esférica en el ángulo de la portería de Celeste Espino para poner el primero a favor de las Águilas.

Así la prendió Scarlett para poner el primero de la noche 🥵😮‍💨#NuestroFutFemNuestraLiguilla pic.twitter.com/4h79BwzZVg — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 14, 2025

La frustración se pudo ver en las caras de las jugadoras del Rebaño Sagrado, pues la anotación de Camberos llegó al minuto 2 de tiempo corrido y el equipo de Ángel Villacampa no dejaba de pisar el acelerador.

Las visitantes se fueron al medio tiempo con la ventaja a su favor y en la parte complementaria buscaron la segunda anotación para tener una mayor diferencia sobre las Chivas en el encuentro de vuelta, una misión cumplida por parte de las azulcremas.

Fue al minuto 55 de tiempo corrido cuando el América tuvo un tiro de esquina desde el sector izquierdo. Irene Guerrero fue la encargada de cobrar el balón parado; en el corazón del área apareció Annie Karich para peinar la número cinco y Karina Rodríguez solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red.

Así remató Kim para aumentar la ventaja del América 🔥 pic.twitter.com/8WiiWXr1Ga — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 14, 2025

Las Águilas se llevan una ventaja de dos goles para el encuentro de vuelta y fueron mejores que las Chivas en la tabla general, así que el Rebaño Sagrado tendrá que viajar a la capital del país en busca de tres goles para avanzar a la gran final del certamen.

El América y su afición están listas para recibir a las Chivas el próximo domingo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde conoceremos al segundo equipo invitado a la gran final del Apertura 2025 y el rival de Tigres o Cruz Azul.

Cabe recalcar que, es la quinta ocasión que las de Coapa se ven las caras con las de Verde Valle en las semifinales y la décima vez que se enfrentan en la liguilla, solo en una ocasión las Chivas han logrado eliminar a las Águilas.

DCO