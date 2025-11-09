América no tiene piedad y golea a Rayadas para avanzar a semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

América vence a Rayadas y avanza a semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Se vivió noche mágica para el americanismo. El Club América no tuvo piedad y humilló 5-0 a Rayadas del Monterrey, con lo que aseguraron su lugar en las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las Águilas ganaron en el marcador global por 6-1, luego de sacar un empate 1-1 en Nuevo León.

En el cotejo pasado los equipos igualaron a una anotación. Fue un partido en donde la escuadra capitalina quedó a deber y ellas las sabían, por lo que esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes salieron a dar un gran espectáculo para sus aficionados.

¡TERMINA EL PARTIDO Y ESTAMOS EN LAS SEMIFINALES! 💙💛 pic.twitter.com/UAPqyI9SDz — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 10, 2025

Las Águilas, cuya misión es ganar el título de liga, fueron ampliamente superiores a sus rivales y ganaron con autoridad. La actuación de las azulcremas no dejó lugar a dudas sobre su desempeño en la serie, contrastando con lo hecho en el cotejo pasado.

Con doblete de Scarlett Camberos, y dianas de Kiana Palacios, Bruna Vilamala y de Alondra Cabanilas, el América Femenil aseguró su lugar en semifinales de la Liga MX y se ponen como uno de los candidatos al título luego de su goleada ante una de las plantillas más poderosas de la competencia.

El rival de las Águilas en semis saldrá del Toluca vs Chivas, que juegan en el cierre de acciones de la jornada de domingo. El equipo que salga como vencedor, sin duda será una gran contraparte para las azulcremas.

El duelo fue especial para el América Femenil, pero en especial para Irene Guerrero e Itzel Velasco, quienes este mismo día fueron renovadas hasta el 2029. Las jugadoras tendrán cuatro años más como elementos del equipo milloneta.

aar