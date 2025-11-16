Tigres impide sorpresa de Cruz Azul y clasifica a su decimoprimera final en la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil ya conoce al primer equipo que disputará la gran final del Apertura 2025, Tigres logró vencer al Cruz Azul en el Estadio Universitario para meterse a su decimoprimer partido por el título en la historia de la institución, que es la más ganadora del futbol mexicano de mujeres.

Después de un cerrado encuentro en el Estadio Olímpico Universitario, el cual quedó 1-1 después de 90 minutos, las Amazonas aprovecharon la localía y el apoyo de su gente para llevarse el cotejo de vuelta 2-0, con goles de Jenni Hermoso y Diana Ordoñez.

La insistencia al ataque del equipo de Pedro Martínez dio frutos al minuto 16 de tiempo corrido, cuando la silbante central marcó la pena máxima para las locales y la encargada de pararse desde los once metros frente a Alejandría Godínez fue la mediocampista española, quien definió de pierna izquierda con un tiro cruzado para abrir el marcador.

Revive el gol desde el manchón penal que definió Jenni.

El conjunto local se fue al descanso con la ventaja en el marcador y en la segunda mitad buscaría aumentar la ventaja ante la Máquina, equipo que disputó por primera vez en la historia de la institución y la liga unas semifinales del futbol mexicano femenil.

Diez minutos después del inicio del segundo tiempo, al minuto 55 para ser exactos, Solange Lemos derribó en el medio campo a Bárbara Olivieri, ganándose su segundo cartón amarillo y dejando al Cruz Azul con diez jugadoras en el campo. Lo impresionante de esta expulsión fue que su primera tarjeta preventiva llegó tres minutos antes.

Con una pieza menos en el campo y el marcador en su contra, el conjunto de Diego Testas no pudo resistir los constantes ataques de las Amazonas y al 66′ de juego apareció María Sánchez por el sector izquierdo; la mexicana mandó un servicio certero al segundo poste donde apareció Diana Ordoñez para aumentar la ventaja en el tablero para Tigres.

Y así marcó el segundo de la tarde

Un gol que las acerca a la final...

Tigres había conseguido la tercera anotación en el partido gracias a una estupenda jugada de María Sánchez dentro del área; sin embargo, después de la revisión en el VAR por parte de la árbitra central, su decisión fue anular la anotación de la mexicana por un fuera de lugar previo por parte de Diana Ordoñez.

Cruz Azul se despide del torneo al caer derrotadas por un acumulado de 3-2 ante las Amazonas, ya que al 90′ de tiempo corrido Deneisha Blackwood logró marcar el único tanto de la Máquina en el partido desde los once pasos, después de una mano dentro del área por parte de una de las jugadoras locales.

Las seis veces campeones de la Liga MX Femenil ya se instalan en la gran final del Apertura 2025 y esperan a su rival en el partido por el título, que saldrá de la serie entre el América y las Chivas, que se ven las caras por décima vez en la liguilla.

