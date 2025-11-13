Cruz Azul rescata el empate ante Tigres en la ida de las semifinales del Apertura 2025

Cruz Azul y Tigres igualan en el partido de ida de las semifinales.

Cruz Azul y Tigres tuvieron un partido bastante parejo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario; al final, ambos equipos consiguieron un gol en el cotejo para culminar el partido de ida en empate y definir a una de las finalistas en el encuentro de vuelta.

El encuentro fue muy parejo entre ambas escuadras, pues las pupilas de Diego Testas no querían irse en desventaja al partido de vuelta y buscaron por todos lados el gol que les diera la igualdad en el primer compromiso de las semifinales del Apertura 2025.

El marcador se abrió hasta el tiempo de compensación de la primera mitad, pues la cuarta árbitra dio seis minutos extra para compensar el tiempo perdido y en el minuto 49 de tiempo corrido Barbara Olivieri logró darle la ventaja a las Amazonas en Ciudad Universitaria.

María Sánchez le puso medio gol a Barbara Olivieri, pues la gran jugada que realizó en la banda izquierda es para reconocer, ya que se quitó a una rival desde el medio campo, llegó a línea de fondo y mandó un servicio al área, donde apareció la venezolana para rematar casi en el piso y poner el primer tanto para Tigres.

Llegó el descanso en el encuentro y el equipo que dirige Pedro Martínez Losa se llevó la ventaja, además de estar a 45 minutos de conseguir la victoria y solo tener que finiquitar la serie en el Estadio Universitario para meterse a la gran final del Apertura 2025.

Para rectificar que es una de las mejores arqueras del país, Cecilia Santiago le negó el empate a la Máquina casi al inicio del segundo tiempo, pues al minuto 57 de juego la árbitra central marcó un penal a favor de Cruz Azul por una mano en el área, después de la revisión en el VAR; sin embargo, las locales terminaron errando la oportunidad de emparejar las condiciones.

Fue hasta el minuto 75 de tiempo corrido cuando la sorpresa del torneo, el Cruz Azul, consiguió su primer tanto de la noche, gracias a un desborde por el sector izquierdo de Deneisha Blackwood, quien mandó el centro al segundo poste para que Ana García rematara de cabeza y lograra el empate en el marcador.

Las Amazonas ya se preparan para recibir al Cruz Azul el próximo domingo 16 de noviembre en la cancha del Estadio Universitario, para definir al primer equipo que dispute la gran final del certamen.

La Máquina dejará todo en la cancha para llevarse ese boleto a la serie por el título, pues es la primera vez que las Cementeras llegan a las semifinales y no desaprovecharán la oportunidad de meterse a la final del certamen.

