Liga MX Femenil 2025: Resumen y resultados de todos los partidos de ida de los cuartos de final

América y Monterrey igualaron a uno en el Gigante de Acero.

El primer episodio de los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX Femenil llegó a su fin, con partidos bastante cerrados y resultados por la mínima, así que todas las series continúan abiertas para cualquier equipo que busque meterse a la antesala de la gran final.

El partido más llamativo de la ronda de ida fue entre el Monterrey y el América, dos de los equipos más ganadores de la Liga MX Femenil que se vieron las caras en la cancha del Gigante de Acero, donde el marcador quedó 1-1 y definirán a una de las semifinalistas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Irene Guerrero fue la que inauguró el marcador en el Estadio BBVA; la española se encargó de tomar el balón y pararse desde los once pasos para mandar a guardar la esférica en el marco de Paola Manrique al minuto 40 de tiempo corrido.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Denver Broncos doblega a Las Vegas Raiders para llegar a ocho victorias en la temporada 2025 de la NFL

🤩 Los CUARTOS DE FINAL están listos. 📆



Te esperamos en #FutFemDondeSea con las emociones. ❤️‍🔥



Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲Da clic aquí: https://t.co/hRlNUfn7ML#MásAcciónMásDiversión🔥 pic.twitter.com/75IllsVLBw — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 3, 2025

El equipo de Ángel Villacampa logró mantener la ventaja durante los 90 minutos, pero la insistencia de las Rayadas por conseguir el empate fue aún más fuerte, pues fue en el minuto 97 de tiempo corrido cuando Jermaine Seoposenwe igualó el marcador en el BBVA.

Todos los resultados de los juegos de ida de la liguilla de la Liga MX Femenil

Cruz Azul 1-2 Pachuca

Juárez 0-1 Tigres

Monterrey 1-1 América

Guadalajara 1-0 Toluca

Porque ustedes la eligieron… 💥

Entró de cambio y empató el marcador de forma agónica 🔥

Jermaine es nuestra #TecateJugadoraDelPartido 🍻@cervezatecate pic.twitter.com/BzhIlZrQ3z — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 7, 2025

Pachuca se lleva la ventaja de Ciudad Universitaria

Las actuales campeonas de la Liga MX Femenil se metieron a la cancha del Estadio Olímpico Universitario para medirse ante el Cruz Azul en el encuentro de ida de la Liga MX Femenil, consiguiendo una victoria por marcador de 2-1.

Las de la Bella Airosa siguen por buen camino para conseguir el bicampeonato en la Liga MX Femenil y, con la ventaja en sus manos, recibirán a la Máquina en la cancha del Estadio Hidalgo para disputar el boleto a las semifinales del torneo.

Charlyn Corral volvió a ser clave para su equipo, pues fue la encargada de poner los dos goles a favor del Pachuca para llevarse el encuentro en la casa del Cruz Azul, aunque Aerial Lyndonna Chavarin anotó primero para las locales.

Estas son las postales que nos deja el primer día de Liguilla en #NuestroFutFem 📸⚽️

Y lo que se viene este mes… 🫣😮‍💨@canonmexicana ✨#LigaBBVAMXFemenil pic.twitter.com/YiA7h00z0g — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 6, 2025

Tigres derrota a Juárez y va por su séptimo título de la Liga MX

Las Amazonas iniciaron con el pie derecho el camino en busca de su séptimo título de la Liga MX Femenil, con una victoria por la mínima sobre la escuadra de Juárez, un equipo que en los últimos torneos ha logrado meterse a liguilla.

Stephany Mayor fue la encargada de abrir el marcador en el encuentro llevado a cabo en el estadio de las Bravas, y desde el minuto 23 de juego en adelante, las redes de ambas porterías no se volvieron a mover.

Será el domingo 9 de noviembre, cuando Tigres reciba a Juárez en la cancha del Estadio Universitario, para entregarle el boleto a uno de estos dos equipos para disputar las semifinales del certamen local.

Chivas y Toluca igualan a dos en la cancha del Estadio AKRON

Para cerrar los juegos de ida de la liguilla de la Liga MX Femenil, Chivas y Toluca igualaron a dos goles en la cancha del Estadio AKRON para protagonizar el partido con más anotaciones de este primer episodio.

Alicia Cervantes fue la encargada de abrir el marcador al minuto 15 de tiempo corrido; la mexicana recibió un balón filtrado desde la banda izquierda y se fue sola contra la arquera, para definir por debajo de las piernas de la arquera.

Faustine Robert fue la encargada de igualar el marcador; la francesa recibió en los linderos del área y desde ahí definió al ángulo de Celeste Espino, pero en el 65 de juego volvió a aparecer Licha Cervantes desde los once pasos para volver a darle la ventaja a las Chivas.

Lo que no se esperaban las jugadoras del Guadalajara es que Faustine Robert volviera a poner su nombre en el tablero, pues al 86′ de juego anotó el gol de la igualdad para poner cifras definitivas en el cotejo y definir al equipo ganador en el Estadio Nemesio Diez.

DCO