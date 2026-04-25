Así fue la eufórica celebración de Pumas al enterarse que terminó líder del Clausura 2026 de la Liga MX (VIDEO)

Jugadores de Pumas festejan su liderato en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Una eufórica reacción y celebración fue la que tuvieron los jugadores y cuerpo técnico de Pumas al enterarse de que terminaron líderes del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En redes sociales circula el video del festejo de los futbolistas del equipo auriazul, y del entrenador Efraín Juárez, al enterarse de que culminaron en el primer lugar de la tabla después del empate 0-0 entre Chivas y Xolos.

¡LÍDERES! 👊



El esfuerzo tiene su recompensa y hoy los colores azul y oro mandan en la tabla. ¡Esto es Pumas! 💙



¡Nos vemos en liguilla!! 💪🏽 pic.twitter.com/mLWFk9ip3W — PUMAS (@PumasMX) April 26, 2026

Aplausos, abrazos y silbidos hubo entre los jugadores de Pumas en el autobús que los trasladaría de regreso a Pachuca a la Ciudad de México, tras su triunfo de 2-0 sobre los Tuzos en la Jornada 17 de la Liga MX.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas había sido líder?

Poco más de una década pasó para que Pumas terminara nuevamente como líder de un torneo de la Liga MX. Los auriazules acabaron primeros de la tabla en el Clausura 2016 con una cosecha de 36 puntos. No eran líderes desde el Apertura 2015.

Los del Pedregal superaron a Chivas por diferencia de goles, pues el Rebaño también obtuvo la misma cantidad de unidades a lo largo de las 17 jornadas del certamen.

Al terminar como líder, Pumas aseguró ser local en Ciudad Universitaria en todas las series que dispute en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

EVG