Efraín Juárez pone su nombre en la historia de Pumas tras romper tremendo récord ante Pachuca

Efraín Juárez le devolvió la esperanza a la afición de Pumas este torneo con los tremendos resultados que consiguió en la temporada regular del Clausura 2026 y con los que logró romper un récord que ostentaba Miguel Vázquez desde el Apertura 2015.

En la última jornada, los Universitarios lograron vencer al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo para pelear por el liderato de la competencia ante las Chivas; cabe recalcar que también la última vez que los auriazules culminaron la campaña en el primer puesto fue en el Apertura 2015.

Desde hace más de una década, cuando los Pumas llegaron a la final contra los Tigres en 2015, el récord de puntos era de 35 unidades para este club en torneos cortos, el cual se rompió este sábado.

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Increíble lo que ha hecho Efraín Juárez con Pumas y su afición.



Con el torneo terminado, su equipo puede ser líder.



Aguantó críticas, malos momentos y supo reponerse, tirando frases facheras y filosóficas cada que le ponen un micrófono.



Hoy así dirigió el Goya. pic.twitter.com/8szzeJTvL0 — TheRealDaca (@Oscar_DaCa) April 26, 2026

El récord que rompió Efraín Juárez con los Pumas

Con su victoria ante el Pachuca, los Pumas de Efraín Juárez llegaron a 36 puntos después de las 17 jornadas del Clausura 2026, con lo que el técnico mexicano rompió la marca de Guillermo Vázquez en el Apertura 2015.

En aquel año, los Pumas llegaron a 35 puntos en la campaña regular y desde aquel entonces nadie había superado esta línea de unidades con los Universitarios.

Esta marca es la mejor de los Pumas en la historia de los torneos cortos y ahora el equipo de Efraín Juárez se prepara para afrontar la fiesta grande del futbol mexicano en busca de darle su octava estrella al Club Universidad.

Efraín Juárez está sacando nuevamente el PRIME de Uriel Antuna.



Gol ante Pachuca.pic.twitter.com/ydxfS2oHQ9 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 25, 2026

Pumas vuelve a la liguilla después de dos torneos de ausencia

Los Pumas atravesaron por un momento de incertidumbre en las últimas dos temporadas en la Liga MX, pues fueron eliminados del torneo antes de que iniciara la liguilla del futbol mexicano.

En el Clausura 2025 fueron eliminados por parte del Monterrey en el play-in, mientras que en el Apertura 2025 el Pachuca fue su verdugo al dejarlos fuera en la misma fase que el torneo pasado.

De una campaña a otra, Efraín Juárez logró darle otra cara a los Pumas, implementarles su idea y convertir al Club Universidad en uno de los equipos más fuertes de la Liga MX, tanto así que están entre los primeros puestos para la liguilla.

DCO