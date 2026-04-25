¿Cuándo inicia la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

La Liguilla del Clausura 2026 está por comenzar para conocer al nuevo campeón de la Liga MX.

La Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX comenzará el próximo sábado 2 de mayo, cuando se disputen los primeros partidos correspondientes a los cuartos de final de ida.

En un hecho atípico, la Fiesta Grande del futbol mexicano no se pondrá en marcha tres días después de que culmine la actividad de la fase regular del campeonato, sino hasta una semana después de la finalización del mismo.

Pumas y Chivas son los mejores dos sembrados en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos obtuvieron 36 puntos, pero los auriazules terminaron primeros por mejor diferencia de goles.

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Así se juega la primera fase de la Liguilla del Clausura 2026

Los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX se jugarán el 2 y 3 de mayo, los partidos de ida, mientras que los cotejos de vuelta se desarrollarán el miércoles 6 y el jueves 7 de mayo.

Las semifinales del campeonato se desarrollarán entre el miércoles 13 y el domingo 17 de mayo. La final de ida está programada para efectuarse el jueves 21 y el cotejo de vuelta, en el que se conocerá al campeón del futbol mexicano, se celebrará el domingo 24.

Liguilla del Clausura 2026, más corta que las anteriores

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX se desarrollará en un lapso más corto que las de los torneos anteriores, esto debido a la cercanía del Mundial 2026.

No se trata de un hecho nuevo o inédito, ya que normalmente así ocurre el certamen previo al desarrollo de una Copa del Mundo.

Por ese motivo es que en el Clausura 2026 se eliminó el play-in y que solamente clasificaron los primeros ocho de la tabla de manera directa a la Liguilla.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio, dos semanas y media después de que se conozca al campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

EVG