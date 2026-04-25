Chivas no puede con Xolos y Pumas termina como superlíder del Clausura 2026 de la Liga MX

Las Chivas igualaron 0-0 contra Xolos en el Estadio AKRON, y con este resultado el principal beneficiado fue Pumas, que terminó como superlíder del Clausura 2026 de la Liga MX después de haber superado en diferencia de goles al Rebaño, pues ambos cosecharon 36 unidades en el certamen.

Los fronterizos llegaron a este encuentro con el conocimiento de que el empate les era útil siempre y cuando León y Atlas no derrotaran a Toluca y América, de manera respectiva.

Termina el partido en el @EstadioAKRON.



Insistimos y dimos todo por triunfo hasta el final, sin embargo dividimos unidades.



A enfocarnos y trabajar en los Cuartos de Final 🔴⚪️ pic.twitter.com/zwYTaWpDl5 — CHIVAS (@Chivas) April 26, 2026

La polémica se presentó en la compensación, cuando la árbitra Katia Itzel García observó en el VAR un posible penalti en favor del Rebaño. La silbante determinó ue la misma no era sancionable.

Pumas se impone a Pachuca en el Hidalgo

Los Pumas se metieron a la cancha del Estadio Hidalgo para enfrentarse al Pachuca, encuentro que terminó con la victoria de la escuadra capitalina por marcador de 2-0.

Los felinos iniciaron el encuentro volcados al ataque y la anotación no tardó en llegar; fue al minuto 5 de tiempo corrido cuando Robert Morales, tras un rechace de la defensa en un tiro de esquina, volvió a mandar la esférica al corazón del área, donde apareció Uriel Antuna para rematar con la cabeza y abrir el marcador.

El partido se le vino encima al Pachuca un minuto después del gol de los Universitarios, cuando Brian García recibió una falta por parte de Rodrigo López, pero en el piso el jugador de los Tuzos soltó una patada en los genitales del futbolista auriazul, ganándose la tarjeta roja en el inicio del cotejo.

Los Pumas aprovecharon la superioridad numérica en el campo de juego para ir en busca del segundo tanto. En el tiempo de compensación, Jordan Carillo entró al área y fue derribado por un defensa de los locales, una acción en la que el árbitro central no dudó en marcar penal.

Robert Morales, el delantero que cayó como anillo al dedo en los Pumas esta temporada, tomó el balón, se paró frente a Carlos Moreno desde los once pasos y cambió el penalti por gol para ampliar la ventaja de los pupilos de Efraín Juárez.

EVG