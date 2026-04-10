¡De regreso! Gilberto Mora vuelve a jugar con Xolos después de tres meses de inactividad

Gilberto Mora volvió a jugar con Xolos después de casi tres meses de inactividad.

El juvenil mediocampista Gilberto Mora volvió a las canchas con Xolos este viernes, después de casi tres meses de haber jugado su último partido. Reapareció en el duelo de la Jornada 14 del Clausura 2026 en el que Tijuana visitó a los Bravos de Ciudad Juárez.

Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, metió al mexicano Gilberto Mora en el segundo tiempo del encuentro en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Ingresó en lugar de Iván Tona al minuto 62.

Bienvenido de regreso, muchacho. ❤️🖤👏



Gil Mora de nuevo estará mostrando su clase en nuestras canchas tras la lesión. 🪄



Éxito, Morita.#LaLigaDeLaAfición | #JUATIJ pic.twitter.com/ZZMnPKJJT5 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 11, 2026

¿Por qué no había jugado Gilberto Mora?

El mexicano Gilberto Mora no jugaba desde el 17 de enero de este año, cuando disputó 45 minutos en el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 entre Xolos y Atlético de San Luis.

Una pubalgia, derivada de la sobrecarga de partidos, mantuvo alejado de las canchas al joven futbolista chiapaneco en casi todo el primer trimestre del año.

Por ese motivo, Gilberto Mora tampoco fue llamado por Javier Aguirre a ninguno de los partidos amistosos que la Selección Mexicana disputó entre enero y marzo.

EVG