¡Confirmado! Gilberto Mora ya puede jugar y la Selección Mexicana recibe buenas noticias

El entrenador de los Xolos de Tijuana, Sebastián Abreu, confirmó que el juvenil mediocampista Gilberto Mora ya recibió el alta médica, por lo que ya puede jugar de nuevo, lo que son grandes noticias para la Selección Mexicana, que recupera a un talento a semanas del Mundial 2026.

“Está apto para poder ser parte del plantel y poderlo contemplar para el tramo final del campeonato. Seguramente habrá que dosificar, tampoco vamos a hacer locuras”, comentó el director técnico uruguayo, quien adelantó que no apresurarán a Mora, para no arriesgarlo.

Gilberto Mora ya está mejor de la pubalgia que lo alejó de las canchas, pero es una lesión complicada y la recuperación requiere de muchos cuidados, por lo que el Loco Abreu sabe que no debe sobrecargar al jugador, quien no jugaría todos los partidos del cierre del Clausura 2026.

Después de una larga espera Morita se encuentra listo para regresar a las canchas, pero la prioridad para Tijuana es que el talentoso mediocampista pueda jugar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

“Nuestra prioridad es que llegue bien a la Copa del Mundo, por eso lo vamos a dosificar, no se piensen que va a jugar los últimos cuatro partidos... después tendrá ese mes de preparación perfecta para llegar bien a la copa”, indicó el DT, quien fue mundialista con Uruguay.

Xolos sorprende y derrota a Tigres

Regresó la bendita Liga MX después del parón por Fecha FIFA y el encuentro que cerró la actividad de este viernes fue entre el Tijuana y los Tigres, cotejo que terminó con la victoria para los Xolos por marcador de 1-0 con un auténtico golazo de Kevin Castañeda.

El equipo de Sebastián Abreu, que ha tenido una temporada tambaleante, llegó a su tercera victoria en la temporada para sumar de a tres y tener 15 puntos tras la victoria de esta noche, lo que los coloca en la décima posición momentáneamente.

El primer y único tanto del encuentro llegó a los 22 minutos del primer tiempo. Aldahir Pérez realizó un cambio de juego para Rafael Fernández, quien bajó la pelota y la cedió a Kevin Castañeda. El dorsal ‘10′ de los Xolos no lo dudó dos veces y sacó un disparo potente desde tres cuarto del campo al segundo poste de Nahuel Guzmán, con el que venció la meta de los Tigres.

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