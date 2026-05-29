Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Toluca vs Tigres; Final de la Concacaf Champions Cup

La final de la Concacaf Champions Cup se define este fin de semana en un partido que promete muchas emociones entre el Toluca y los Tigres, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues se define al rey de la zona en el infierno.

Los dos clubes llegan con un tiempo de descanso de más de dos semanas por su eliminación de la liguilla de Liga MX en los cuartos de final del torneo local, así que este título puede salvar la temporada de ambas instituciones al coronarse en el certamen internacional.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la Concachampions, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

𝑷𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒔𝒐𝒕𝒓𝒐𝒔, 𝒑𝒐𝒓 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂, 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒖𝒅𝒐, 𝒑𝒐𝒓 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔...



𝑷𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝑻𝒊𝒈𝒓𝒆𝒔 𝒚 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒖́𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒂𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐. pic.twitter.com/eINGLmzhuA — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 30, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Toluca vs Tigres de la Concachampions

El partido entre Toluca y Tigres se jugará este sábado 30 de mayo del 2026, en el Estadio Nemesio Diez, ubicado en Toluca, Estado de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX One.

Fecha: sábado 30 de mayo del 2026

Hora: 18:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Fox One

Posibles alineaciones para el Toluca vs Tigres

TOLUCA: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Everardo López, Mauricio Isais, Franco Romero, Marcel Ruiz, Santiago Simón, Nicolás Castro, Pavel Pérez y Paulinho

TIGRES: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Romu Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes, Fernando Gorriarán, César Araújo, Juan Brunetta, Ángel Correa, Marcelo Flores y Rodrigo Aguirre.

La casa de los que CREEN SIEMPRE 👹 pic.twitter.com/vJ3YDPEV3X — Toluca FC (@TolucaFC) May 30, 2026

Toluca y Tigres quieren ser el rey de la Concachampions

El equipo dirigido por Antonio Mohamed viene de caer eliminado en los cuartos de final de la Liga MX a manos del Pachuca, mientras que los de Guido Pizarro intentarán olvidar el fracaso que vivieron ante las Chivas en el torneo local hace unas semanas.

Este partido también representa la oportunidad de ambos clubes de sumar un título más a sus vitrinas y qué mejor que sea un cetro internacional antes de finalizar la temporada para darle paso al Mundial 2026, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Concachampions ha estado llena de sorpresas y emociones, y la final no será la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO