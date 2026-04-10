¡Se rompió! Estatua de Ichiro Suzuki se quiebra al ser develada y la reacción de la gente lo dice todo (VIDEO)

Vaya, qué golpe. Los Marineros de Seattle presentaron su tercera estatua en la historia de la franquicia fuera del T-Mobile Park, una del exjardinero japonés Ichiro Suzuki, y hubo un contratiempo, pues se rompió al momento de ser descubierta.

Una estatua de bronce que representaba al miembro del Salón de la Fama en su famosa postura de bateo parecía estar defectuosa cuando se exhibió el viernes por la mañana. El bate de Ichiro Suzuki se partió cerca del mango y el barril se desvió hacia el lado derecho.

Los Marineros de Seattle inauguraron la estatua de Ichiro Suzuki a las afueras del T-Mobile Park.



¿El problema? Se rompió al momento de descubrirla.



La reacción de Ken Griffey Jr… 😂 pic.twitter.com/eSd0HslpTI — MVP SPORTS (@_MVPSports) April 10, 2026

Ichiro Suzuki reacciona con humor ante el hecho

Tras la ceremonia, Ichiro Suzuki bromeó con que Mariano Rivera, el cerrador de los Yankees de Nueva York que fue elegido por unanimidad al Salón de la Fama, le ganó la partida.

“No pensé que Mariano (Rivera) fuera a venir hasta aquí y romper el bate”, dijo con una sonrisa.

No pasó mucho tiempo antes de que los Marineros arreglaran la estatua; pronto el bate de Ichiro Suzuki fue colocado en posición vertical y vuelto a unir por el mango. Suzuki, quien fue exaltado al Salón de la Fama el verano pasado, también se convirtió en el 2025 en apenas el tercer jugador de los Mariners al que la franquicia le retira su número, uniéndose a Ken Griffey Jr. (número 24) y Edgar Martínez (número 11).

Breaking: We’ve updated tonight’s Ichiro Replica Statue giveaway. pic.twitter.com/EcFfkaAUd6 — Seattle Mariners (@Mariners) April 10, 2026

Ichiro Suzuki reflexiona tras accidente de su estatua

Griffey y Martínez acompañaron a Ichiro Suzuki fuera del T-Mobile Park el viernes, y los tres retiraron juntos una lona que cubría la estatua. Suzuki hizo historia el verano pasado al convertirse en el primer jugador nacido en Japón en ser exaltado al Salón de la Fama, y ​​al obtener un 99.7 por ciento de los votos, casi por unanimidad, de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos.

Según lo veía el jovial Suzuki, que su estatua tenía una imperfección era lo más apropiado.

Ichiro Suzuki comentó: “En el Salón de la Fama me faltó un voto. Hoy, el bate estaba roto. De alguna manera me hace saber que todavía no estoy ahí, que aún necesito seguir adelante. Así que este es un buen ejemplo de eso”.

EVG