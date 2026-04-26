El noble gesto de Keylor Navas con un aficionado de Pumas que lo volvió el más feliz del estadio (VIDEO)

Keylor Navas tuvo un gran gesto con un fan de Pumas en el partido contra Pachuca.

El portero costarricense Keylor Navas tuvo una gran muestra de humildad en la visita de Pumas a Pachuca, pues en pleno partido le regaló su botella de agua a un aficionado del conjunto auriazul, un noble gesto que se hizo viral.

El fan del cuadro universitario le gritó a Keylor Navas que so le regalaba su botella de agua, esto durante el juego de la Jornada 17 entre Pumas y Pachuca en el Estadio Hidalgo.

El experimentado guardameta tico no dudó y le aventó su botella al aficionado de Pumas, en un hecho que fue aplaudido por la fanaticada felina y por el público en general.

Keylor Navas mantiene intacto el arco de Pumas

Keylor Navas dejó su arco en cero en la visita de Pumas a Pachuca, donde la escuadra dirigida por Efraín Juárez se impuso 2-0 a los Tuzos, resultado con el que terminó la fase regular del Clausura 2026 como líder, pues este triunfo se combinó con el empate sin goles entre Chivas y Xolos, marcador que dejó al Rebaño en el segundo puesto.

Keylor Navas fue titular en 16 de los 17 juegos de los universitarios en la fase regular del campeonato. El exReal Madrid dejó su marco intacto en seis de esos encuentros, uno de ellos en el triunfo de 1-0 sobre el América en el clásico capitalino.

El Clausura 2026 es el segundo torneo que el portero de Costa Rica juega con Pumas, club al que llegó procedente del Newell’s Old Boys de Argentina.

Keylor Navas y Pumas enfrentan al América en Liguilla

América será el rival de Pumas en los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en la serie que enfrenta al número 1 contra el octavo.

Las Águilas acabaron octavas de la clasificación después de su sorpresiva y tardía derrota a manos del Atlas en el renovado Estadio Azteca.

Ello aseguró un doble clásico capitalino en la primera fase de la Liguilla del Clausura 2026, en la que Pumas intentará poner fin a una racha de 15 años sin proclamarse campeón del futbol mexicano.

EVG