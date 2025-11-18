En Estados Unidos también abuchean a México; detienen el partido ante Paraguay por el grito homofóbico

Cinco minutos antes del final del partido entre México y Paraguay se detuvieron las acciones porque la afición que se dio cita en el Alamodome de San Antonio, Texas, hizo el grito homofóbico, además que abuchearon a los jugadores aztecas por ir perdiendo el duelo.

Cuando se escuchó el grito, el árbitro llamó a los jugadores al centro del terreno de juego para esperar a que se calmaran las cosas. Poco después el balón volvió a rodar y cuando se decretó el final del cotejo la afición volvió a mostrar su descontento con la actuación del Tricolor.

El grito homofóbico ('¡PUTO!') que causa la interrupción del partido AMISTOSO entre México y Paraguay pic.twitter.com/blxvioNaZK — lilboimx (@lilboimx) November 19, 2025

Los abucheos en el Alamodome de San Antonio, Texas, cobran importancia porque hace unos días la Selección Mexicana también fue pitada en Torreón, algo que Edson Álvarez y Raúl Jiménez condenaron, incluso el delantero del Fulham dijo que por eso tal vez lo llevaban a jugar a Estados Unidos, en donde también fueron señalados por la gente.

Durante el duelo la gente que llenó el inmueble texano no se metió mucho con los jugadores, pero cuando recibieron el segundo gol en contra fue cuando iniciaron los gritos y los abucheos en contra de los seleccionados mexicanos, que por sexto juego al hilo no ganan.

México pierde su último juego del año

La Selección Mexicana cerró el año con una derrota de 2-1 contra Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, con lo que el equipo dirigido por Javier Aguirre extendió a seis su racha de partidos sin conocer la victoria.

Javier Aguirre realizó siete ajustes en comparación con los 11 que arrancaron en el 0-0 contra Uruguay, entre ellos el regreso de Luis Ángel Malagón a la portería, además de las incorporaciones de Mateo Chávez, Gilberto Mora y Jorge Ruvalcaba.

El marcador en el Alamodome se movió hasta el segundo tiempo. Antonio Sanabria puso en ventaja a los Guaraníes al minuto 48 con una definición de zurda en el área, en una acción en la que posteriormente hizo contacto con Luis Ángel Malagón, quien se quedó con un momento dolido en el césped.

La Selección Mexicana reaccionó pronto y consiguió el empate al minuto 54 con un penalti convertido por Raúl Jiménez, luego de una falta de Braian Ojeda sobre Orbelín Pineda.

Pero Paraguay recuperó la ventaja muy rápido, cuando al minuto 56 marcó de cabeza Damián Bobadilla tras un centro de Julio Enciso, en una jugada en la que Malagón rechazó al centro un disparo previo de Agustín Sández.

