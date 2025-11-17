Javier Aguirre y el duro dardo para los jugadores que se quejaron de la afición; ¿vestidor roto?

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, mandó un claro mensaje hacia los jugadores que se quejaron de los abucheos de la afición en Torreón durante el amistoso contra Uruguay, concretamente Raúl Jiménez y Edson Álvarez, quienes manifestaron su malestar por la reacción del público.

El ‘Vasco’ fue enfático en su opinión al respecto y aseguró que los futbolistas deben estar lo suficientemente preparados para apechugar ante las críticas de los aficionados, pues siempre van a estar bajo el escrutinio de la gente.

“El que no sepa estar sentado aquí o salir al campo con 80, 90 mil personas y que no acepte la crítica, el que no esté preparado para ser sometido a juicio público, no sirve para esto”, declaró Javier Aguirre en conferencia de prensa en la víspera del amistoso de este martes contra Paraguay en San Antonio, Texas.

Javier Aguirre busca equilibrio emocional en los seleccionados

Javier Aguirre aseguró que los jugadores de la Selección Mexicana deben estar preparados mentalmente para los abucheos y las críticas del público, pues las mismas nunca dejarán de existir y lo mejor es afrontarlas.

“No te puedes hacer expulsar y dejarnos con 10 porque te sacó de tus casillas el rival o la afición. Necesitamos paz mental, equilibrio emocional y piel gruesa; estamos en eso”, ahondó el ‘Vasco’.

Puedes engañar al entrenador, afición, representante o prensa, pero no al espejo; frente al espejo sabes en qué la regaste Javier Aguirre, DT Selección Mexicana



Al término del amistoso contra Uruguay en el Estadio Corona, Raúl Jiménez afirmó que se iba con un sentimiento de tristeza por los abucheos de los aficionados, los cuales también pidieron la salida de Javier Aguirre e insultaron a Raúl ‘Tala’ Rangel, el titular en la portería en dicho duelo.

Javier Aguirre y la Selección Mexicana buscan cerrar el año con triunfo

Javier Aguirre y la Selección Mexicana enfrentan a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, en su último compromiso del 2025, duelo en el que intentarán volver a la senda del triunfo para cerrar de buena forma el año.

Los dirigidos por el ‘Vasco’ ya suman cinco encuentros sin conocer la victoria. No ganan desde el 6 de julio, cuando doblegaron 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro.

Posteriormente vinieron los empates con Corea del Sur, Japón, Ecuador y Uruguay, además de la goleada sufrida a manos de Colombia en la Fecha FIFA de octubre, en el AT&T de Arlington, Texas.

