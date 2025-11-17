Trump presenta FIFA Pass para agilizar visas

La administración del presidente Donald Trump está anunciando una nueva iniciativa para los extranjeros que viajen a Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026, que les permitirá obtener entrevistas para visas más rápidamente.

Apodada “FIFA Pass”, permitirá a aquellos que hayan comprado entradas para la Copa del Mundo a través de la FIFA obtener citas para visas de manera acelerada, mientras la administración continúa equilibrando la postura dura sobre migración del presidente Donald Trump con una afluencia de viajeros globales para el torneo de futbol. El “pass” en el nombre significa “sistema de programación de citas prioritarias”.

El Dato: El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C.

Este es el trofeo que recibirá el campeón en el Mundial 2026. ı Foto: FIFA

“Si tienes un boleto para la Copa del Mundo, puedes tener citas prioritarias para obtener tu visa”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estuvo en la Oficina Oval con Trump el lunes para explicar el nuevo sistema.

TE RECOMENDAMOS: Hoy enfrenta a Paraguay México no vence a sudamericanos con Javier Aguirre como DT desde 2010

“Lo dijo la primera vez que nos conocimos, señor presidente, América da la bienvenida al mundo”, añadió dirigiéndose al presidente de Estados Unidos. Trump expresó el lunes que “fervientemente” anima a los viajeros de la Copa del Mundo a Estados Unidos a solicitar sus visas “de inmediato”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó que la administración ha enviado más de 400 oficiales consulares adicionales alrededor del mundo para manejar la demanda de visas, y que en aproximadamente el 80 por ciento del mundo, los viajeros a Estados Unidos pueden obtener una cita para visa dentro de 60 días.

Bajo el nuevo sistema, aquellos que hayan comprado boletos a través de la FIFA podrán acceder a un “portal FIFA” que ayudaría a priorizar su solicitud de visa y entrevista en el Departamento de Estado.

Cada vez falta menos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá ı Foto: X @MexicoCity26

“Vamos a hacer la misma verificación que cualquier otra persona recibiría. La única diferencia aquí es que los estamos moviendo hacia adelante en la fila”, señaló Rubio.

Durante la Copa del Mundo del próximo año, se jugarán 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos. Trump ha hecho del éxito de la Copa del Mundo una prioridad principal, e Infantino ha sido un visitante frecuente de la Casa Blanca mientras la FIFA se prepara para el sorteo de la Copa del Mundo el cinco de diciembre en el Kennedy Center, la institución de artes ahora dirigida y gestionada por leales a Trump.

Trump una vez más planteó la posibilidad de mover los partidos de la Copa del Mundo fuera de una de sus ciudades anfitrionas si consideraba que no era segura, con la elección de la activista progresista Katie Wilson como alcaldesa de Seattle, quien ha hablado sobre proteger la ciudad de las políticas de Trump y mantener su estatus de ciudad santuario para migrantes. Seattle es una de las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos el próximo año.

“Si creemos que va a haber algún indicio de problemas, le pediría a Gianni que lo moviera a una ciudad diferente”, dijo Trump sobre Seattle. El presidente de la FIFA evitó comprometerse a mover las ciudades anfitrionas, señalando que “la seguridad es la prioridad número uno para una Copa del Mundo exitosa” y que “podemos ver hoy que la gente confía en Estados Unidos”, destacando la cantidad de boletos que ya se han vendido.

aar