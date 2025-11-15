La contundente respuesta de Javier Aguirre a la afición mexicana por los abucheos al Tala Rangel (VIDEO)

Desde antes de iniciar el encuentro, el Tala Rangel fue feamente abucheado por la afición mexicana que se dio cita en el Estadio TSM Corona. Esta situación ocurrió por la decisión de Javier Aguirre de mandarlo de titular en lugar de Carlos Acevedo, arquero de Santos. El técnico mexicano le respondió a la afición de la siguiente forma.

“Yo no soy quién para juzgar a la afición; tenemos a la nuestra, la mexicana, y son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera, pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo; es un país libre, insisto, hay libertad de expresión y manifestar, supongo, su inconformidad libremente; a partir de ahí, no soy quién, no debo hacerlo porque no tengo autoridad para hacer eso”, expresó Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Raúl Rangel tuvo una actuación muy buena bajo los tres palos de la Selección Mexicana; las jugadas en las que fue exigido lo hizo muy bien el arquero de las Chivas; sin embargo, el descontento de los fanáticos mexicanos por no ver a Acevedo era notorio.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Miami Dolphins vence a Washington Commanders en el primer juego de la NFL en España

Selección México 🇲🇽



Javier Aguirre sobre los abucheos sobre Raúl ‘Tala’ Rangel.@futpicante pic.twitter.com/olTzALRADC — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) November 16, 2025

Javier Aguirre habla sobre la actuación de el Tala Rangel ante Uruguay

Raúl Rangel vivió su segundo encuentro como titular al hilo con la Selección Mexicana, realizando un gran trabajo en la portería de México por las escasas oportunidades que generó Uruguay al ataque y esto fue lo que piensa Javier Aguirre al respecto.

“Creo que no tuvo mucho trabajo, con todo respeto a la gente de Uruguay, pero lo que hizo con los pies lo resolvió bien, un par de juego aéreo, un par de salidas, pero me gustó que jugó bien con los pies, me gustó mucho que le dio salida al equipo, generó tranquilidad a la zaga, nos generó, este, mucha confianza, le vi bien, le vi bien, realmente no creo que haya desentonado, y ya lo he visto, a ocho, nueve porteros, y es bueno eso, tener una posibilidad grande de dónde elegir”, expresó Javier Aguirre.

El Tala Rangel es uno de los arqueros más constantes en las convocatorias de Javier Aguirre, aunque el técnico mexicano declaró que ninguno de los arqueros que ha llamado desde que tomó las riendas del equipo tiene su lugar seguro para el Mundial 2026.

Sonoro abucheo para Javier Aguirre en el TSM. A la gente de la Laguna le molestó que no pusiera a Carlos Acevedo como titular y el _Vasco_ fue enfocado en las pantallas pic.twitter.com/3jf8oFAjpo — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) November 16, 2025

Javier Aguirre se prepara para el último compromiso de México en el 2025

Javier Aguirre y sus pupilos aún tienen un reto más por cumplir este 2025, el último partido amistoso del año, el cual se llevará a cabo en Estados Unidos.

México se verá las caras con su similar de Paraguay el próximo martes 18 de noviembre en la cancha del Alamodome, ubicado en San Antonio, Texas, para cerrar el año enfrentando a un rival de la Conmebol y que podría encontrarse en la Copa del Mundo 2026.

En este encuentro el técnico mexicano podría probar de inicio a los jóvenes futbolistas que convocó para esta Fecha FIFA, como la ‘Hormiga’ González, Jorge Ruvalcaba o Fidel Ambriz.

DCO