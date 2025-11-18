Javier Aguirre le pone un ultimátum a sus jugadores y revela la fecha cuando definirá al equipo que irá al Mundial 2026

La Selección Mexicana se prepara para darle la bienvenida al año mundialista. Estamos a poco más de seis meses para al arranque de la Copa del Mundo 2026 y el entrenador del Tricolor, Javier Aguirre, dio la fecha para la que ya tendrá listo el equipo que nos representará en la magna justa.

Antes del partido ante Paraguay, el estratega del Tricolor comentó que el equipo que irá al Mundial 2026 estará listo para marzo. También dijo que le queda tiempo de sobra para armar la mejor plantilla posible, pues el examen final es el 11 de junio, fecha en la que México inaugura el certamen.

“Dudas (no tengo) ninguna, pero quiero cambiar siete. Estoy buscando ver a todos y tratar de ser justo con todos los que llamo. Hay jugadores que me han llenado el ojo y el que no estén mañana (hoy) no significa nada para mí. Yo creo que el verdadero equipo estará hasta marzo. Insisto: tenemos tiempo de sobra, el examen final es el 11 de junio”, aseguró.

El siguiente rival de México es la Selección de Paraguay. Sobre este sinodal, el Vasco Aguirre destacó el trabajo de Gustavo Alfaro, entrenador de los Guaraníes, quien le ha dado, según el mexicano, un mejor funcionamiento.

“Ha mejorado muchísimo su funcionamiento con el profe (Gustavo) Alfaro. Es de los mejores equipos de Sudamérica y exige muchísimo,(pero) si jugamos bien, generamos ocasiones, las concretamos, neutralizamos al rival y no nos hace mucho daño y tomamos mejores decisiones en el último tercio, porque ahí es donde estamos peor, me voy a ir tranquilo y contento porque que el resultado es reflejo del funcionamiento, me gustaría tener regularidad”, indicó el estratega nacional.

Javier Aguirre y la Selección Mexicana buscan cerrar el año con triunfo

Javier Aguirre y la Selección Mexicana enfrentan a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, en su último compromiso del 2025, duelo en el que intentarán volver a la senda del triunfo para cerrar de buena forma el año.

Los dirigidos por el ‘Vasco’ ya suman cinco encuentros sin conocer la victoria. No ganan desde el 6 de julio, cuando doblegaron 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro.

Posteriormente vinieron los empates con Corea del Sur, Japón, Ecuador y Uruguay, además de la goleada sufrida a manos de Colombia en la Fecha FIFA de octubre, en el AT&T de Arlington, Texas.

