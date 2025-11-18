México no vence a sudamericanos con Javier Aguirre como DT desde 2010

México tiene una racha de 15 años y medio sin un triunfo sobre alguna selección sudamericana con Javier Aguirre en el banquillo. Intentará poner fin a dicha sequía este martes, cuando mida fuerzas ante Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, Estados Unidos, sede de su último compromiso de este año en el desenlace de la Fecha FIFA.

El 16 de mayo del 2010, el Tricolor se impuso 1-0 a Chile en un amistoso celebrado en el Estadio Azteca el mes previo al Mundial de Sudáfrica en la segunda etapa del Vasco como director técnico del equipo nacional. El único gol de dicho cruce fue obra de Alberto Medina.

El Tip: México eliminó a Paraguay en la repesca entre Concacaf y Conmebol rumbo al Mundial de Chile 1962, con global de 1-0.

Después de ese encuentro vinieron las derrotas ante Uruguay y Argentina en la justa realizada en suelo africano, en los que fueron los últimos juegos de Aguirre como timonel en esa segunda etapa. En su tercera era al frente de la Selección Mexicana, el Vasco registra dos empates y una derrota contra representantes de la Conmebol.

Contra Paraguay concretamente, el saldo es positivo para México, que sacó la victoria en ocho de sus más recientes 10 cara a cara contra los Guaraníes.

Sin embargo, en el último duelo entre ambos equipos la victoria se lo llevó la Albirroja al imponerse 1-0 el 31 de agosto del 2022 en un amistoso previo al Mundial de Qatar que se efectuó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

La Selección Mexicana solamente salió airosa en uno de sus 10 más recientes partidos contra escuadras del Cono Sur, lo cual fue el 31 de mayo del 2024 al derrotar 1-0 a Bolivia con gol de Efraín Álvarez en un duelo de preparación previo a la Copa América que se efectuó en Estados Unidos, con Jaime Lozano como estratega.

De los nueve partidos en los que el Tricolor no pudo contra conjuntos de Sudamérica se fue en blanco en seis de ellos, dos de los cuales son en la actual etapa de Javier Aguirre.

Seis de esos juegos fueron bajo el mando de Jaime Lozano, predecesor del Vasco, mientras que solamente uno fue con Gerardo Tata Martino, la derrota por 2-0 a manos de Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

En el duelo de esta noche repetirían en el 11 inicial solamente cuatro de los que iniciaron ante Uruguay, pues Javier Aguirre declaró en conferencia de prensa que “quiero cambiar a siete, estoy buscando ver a todos”.

Se espera que uno de esos ajustes sea en la portería con Luis Malagón, luego de que Raúl Rangel atajó el sábado. Erik Lira reemplazaría a Marcel Ruiz.

El Tricolor dejó buenas sensaciones en el 0-0 del sábado contra Uruguay en Torreón, Coahuila, principalmente en la primera media hora del encuentro, en la que generó al frente, pero le faltó claridad y punch para reflejarlo en la pizarra.

México llega al juego de hoy con una racha de cinco juegos sin conocer la victoria, pues no gana desde el pasado 26 de julio, cuando superó 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro, en Houston, Texas.

Paraguay, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, viene de caer 2-1 ante Estados Unidos en Philadelphia. La Albirroja es una de las seis selecciones de Conmebol que accedieron de manera directa a la Copa del Mundo, al terminar en la sexta posición tras sumar 28 unidades.

