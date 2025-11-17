¡Golpe en la mesa! Javier Aguirre y la larga lista de cambios que hará para el México vs Paraguay

Luego de un empate 0-0 en Torreón, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, planea hacer una larga lista de cambios para el duelo ante la Selección Paraguaya. El cotejo es el último de la Fecha FIFA de noviembre y es la última prueba del conjunto azteca en el año.

“Siete, siete. Quiero cambiar siete jugadores”, declaró el estratega del Tricolor. El Vasco confesó que moverá su alineación con hasta siete movimientos, lo que quiere decir que solo 4 jugadores que tuvieron actividad ante Uruguay repetirán ante Paraguay.

Javier Aguirre habló claro antes del duelo ante Paraguay: mejorar, competir y representar con orgullo a millones de mexicanos.









¿Qué cambios tendría México ante Paraguay?

Javier Aguirre agregó que el resultado ante los paraguayos es importante, sin embargo, en su papel como seleccionador nacional debe concentrarse más allá del marcador, pues debe estar enfocado fuera de un entornó completamente centrado en la pizarra.

“El resultado es muy importante , estamos moviéndonos todos en un entono resultadista, y está bien, así es el mundo del futbol, pero mi obligación es más allá del resultado y de la estadística de cuantas victorias, derrotas o empates (se tienen)”, dijo.

De los jugadores que no repetirían estaría el portero Raúl Rangel, quien atajó ante los Charrúas. Su lugar sería tomado por Luis Malagón o por Carlos Acevedo. La delantera también podría ver cambios, así como el obligado por la lesión de Hirving Chucky Lozano.

Somos CORAZÓN, somos creatividad y somos TRES VECES anfitriones.

México llega con cinco partidos sin victoria

El duelo entre México y Paraguay se realiza en Estados Unidos, en el Alamodome de San Antonio, Texas. El Tri de Aguirre llega con cinco partidos sin conocer la victoria. Sus últimos juegos han dejado mucho que desear y el resultado ante Uruguay no es lo que los aficionados quieren.

La última victoria de México fue en la final de la Copa Oro, cuando ganaron a Estados Unidos por marcador de 2-1. Desde entonces, el conjunto comandado por Javier Aguirre encadena cinco duelos en donde no logran salir con el brazo en alto.

Desde la final de la Copa Oro el cuadro azteca tiene empates ante el mencionado cuadro Charrúa, así como Corea del Sur, Japón y Ecuador, además de una goleada de 4-0 ante Colombia.

