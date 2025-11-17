Tigres y América van por cuarto choque en final femenil

América y Tigres definirán al campeón de la Liga MX Femenil por cuarta ocasión en la historia de la competencia, luego de que eliminaron a Chivas y Cruz Azul en las semifinales del Torneo Apertura 2025, de manera respectiva.

Las Águilas se impusieron 2-0 al Guadalajara en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX para imponerse a las rojiblancas por un categórico 4-0 en el marcador global. Por su parte, las Amazonas hicieron válidos los pronósticos en el Volcán al superar 2-1 a La Máquina para un acumulado de 3-2.

El Dato: Tigres le ganó 2-1 al América en la Jornada 15 de la fase regular del Apertura 2025, en duelo que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes el 10 de octubre.

Las de Coapa clasificaron a su sexta serie por el título por sexta ocasión en los últimos siete torneos, en tanto que las de la UANL alcanzaron la última fase por decimoprimera ocasión.

TE RECOMENDAMOS: Primer juego de NFL en España Dolphins vence con gol de campo a Commanders

Desde el primer tiempo el equipo de Ángel Villacampa demostró la superioridad futbolística que tienen sobre las dirigidas por Antonio Contreras, quedándose con las jugadas de peligro y apedreando el arco de Celeste Espino durante los primeros 45 minutos.

Fue al minuto 35 de juego cuando Nicki Hernández tomó la esférica desde fuera del área, la defensa mexicana no dudó dos veces en sacar al disparo desde donde se encontraba, aunque con dirección a la zona de la arquera del Rebaño Sagrado, sin embargo, Celeste Espino atacó de mala manera el balón y lo mandó al fondo de las redes.

Las Chivas fueron las que se llevaron el clásico nacional en la temporada regular por marcador de 2-0 en la Jornada 11 del Apertura 2025, con dos goles de Denise Castro, pero en la fase de eliminación las Águilas fueron más contundentes y se llevan el boleto a la gran final por acumulado de 4-0.

Las locales se fueron al descanso con la ventaja de un gol en el marcador, pero como ocurrió en el partido de ida, buscarían aumentar la ventaja en la segunda parte para poner el último clavo en el ataúd del conjunto de Guadalajara.

Los segundos 45 minutos tuvieron la misma tónica, con el América controlando el balón tanto en su campo como en el del rival. Llegó el minuto 57 de juego en el partido, Annie Karich sacó un disparo desde fuera del área, pero Celeste Espino no tuvo su mejor noche y dejó el rebote cerca de su arco, donde apareció Irene Guerrero para cerrar la pinza.

Después de un cerrado encuentro en el Estadio Olímpico Universitario, el cual quedó 1-1 después de 90 minutos, las Amazonas aprovecharon la localía y el apoyo de su gente para llevarse el cotejo de vuelta 2-1, con goles de Jenni Hermoso y Diana Ordoñez.

La insistencia al ataque del equipo de Pedro Martínez dio frutos al minuto 16 de tiempo corrido, cuando la silbante central marcó la pena máxima para las locales y la encargada de pararse desde los 11 metros frente a Alejandría Godínez fue la mediocampista española, quien definió de pierna izquierda con un tiro cruzado para abrir el marcador.

Con una pieza menos en el campo, el conjunto de Diego Testas no pudo resistir los constantes ataques de las Amazonas y al 66′ de juego apareció María Sánchez por el sector izquierdo; la mexicana mandó un servicio certero al segundo poste donde apareció Diana Ordoñez para aumentar la ventaja de Tigres.

Deneisha Blackwood marcó el tanto del descuento de la Máquina en el partido desde el manchón penal, al 90’.

Semifinales vuelta apertura 2025 ı Foto: Especial