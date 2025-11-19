Esta es la inaudita cifra que necesita Lando Norris para proclamarse campeón de la F1 2025

Lando Norris festeja su triunfo en el Gran Premio de Brasil de la F1 2025.

El británico Lando Norris, piloto de McLaren, se perfila para proclamarse campeón de la Fórmula (F1) 2025, pues lidera la clasificación a falta de tres carreras y un sprint para que concluya la temporada, y le bastará con sumar 58 y 42 de los 83 puntos que restan por disputarse respecto a Oscar Piastri y Max Verstappen, de manera respectiva, para dejar a ambos sin posibilidades matemáticas de obtener el título.

El volante de 26 años de edad ocupa la primera posición del campeonato de pilotos del serial con una cosecha de 390 puntos, 24 más de los que suma su coequipero, Oscar Piastri, y le lleva 49 de ventaja a la actual tetracampeón del mundo, Max Verstappen, quien marcha en el tercer sitio.

La diferencia que Lando Norris tiene respecto a Max Verstappen le permitiría acabar segundo en los tres Grandes Premios restantes de la F1 2025 si en todos ellos consigue la victoria el piloto de Red Bull, por lo que su principal lucha es precisamente con Oscar Piastri, quien no subió al podio en las últimas cinco citas.

La intensa lucha de Lando Norris con Oscar Piastri por el título de la F1 2025

Oscar Piastri dominó la F1 2025 hasta antes del Gran Premio de México, donde Lando Norris se alzó con la victoria para colocarse líder del campeonato de pilotos.

El piloto británico aumentó su ventaja con el triunfo obtenido posteriormente en el Gran Premio de Brasil, en el que su coequipero de McLaren culminó en el quinto lugar.

A Lando Norris le bastará con terminar delante de Oscar Piastri en las tres carreras faltantes (Las Vegas, Qatar y Abu Dabi) o que el australiano no lo supere por más de siete unidades en cada una de ellas.

Top 3 del campeonato de pilotos de la F1 2025

Lando Norris : McLaren (390 puntos)

Oscar Piastri : McLaren (366 puntos)

Max Verstappen: Red Bull (341 puntos)

¿Cuántos Grandes Premios ha ganado Lando Norris en la F1 2025?

Lando Norris ha conseguido la victoria en siete de los 21 Grandes Premios que se han corrido hasta el momento en la F1 2025.

El corredor británico se alzó con el triunfo en las carreras celebradas en Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Brasil.

Además, Lando Norris acumula ocho segundos puestos y dos terceros lugares para un total de 17 podios en lo que va de la F1 2025.

