Donald Trump llenó de elogios a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026

El astro Cristiano Ronaldo estuvo presente en la Casa Blanca el martes mientras el presidente Donald Trump organizaba una elegante cena para honrar al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

El futbolista portugués se sentó cerca del frente del Salón Este, no lejos de donde el presidente y el príncipe heredero dieron discursos a dignatarios de ambas naciones, junto con importantes líderes empresariales como el director general de Apple, Tim Cook, y el fundador de Tesla, Elon Musk.

En su discurso, Trump destacó la presencia de Cristiano Ronaldo, a quien dijo que presentó a su hijo adolescente. Dijo que su hijo menor, Barron, es un “gran fan” de Ronaldo y que el joven de 19 años estaba impresionado por haber conocido al futbolista. “Barron lo conoció. Y creo que respeta un poco más a su padre ahora, sólo por el hecho de que te presenté”, dijo Trump.

Crisitano Ronaldo ha sido la cara de la liga de futbol saudita desde que se unió al club Al-Nassr a finales de 2022 con un contrato que, según distintos reportes, alcanzó los 200 millones de dólares al año.

La estrella portuguesa de 40 años firmó una extensión de dos años en junio con Al-Nassr, que es mayoritariamente propiedad del fondo soberano saudita que preside el príncipe heredero.

Conexión con la Copa del Mundo.

Arabia Saudita será la sede de la Copa del Mundo de 2034 después de que la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, establecieron una elección acelerada hace dos años, que ayudó a asegurar que no hubiera una oferta rival.

Cristiano Ronaldo quiere jugar su sexta Copa del Mundo. ı Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo promovió esa candidatura, diciendo en diciembre pasado, cuando se confirmó la victoria saudí: “después de lo que veo, estoy más convencido de que 2034 será la mejor Copa del Mundo de la historia”.

El crack está listo para jugar en una sexta edición de la Copa del Mundo, un récord, el próximo año. Portugal se clasificó el domingo para el torneo coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, probablemente será sancionado por la FIFA para el primer partido de Portugal en junio próximo después de recibir la semana pasada su primera tarjeta roja con la selección lusa, en 23 años.

Portugal conocerá a sus oponentes de la Copa del Mundo el 5 de diciembre en el sorteo del torneo, al que Trump asistirá en el Kennedy Center en Washington.

Trump se ha alineado estrechamente con la Copa del Mundo de 2026. En la Oficina Oval tiene una copia del trofeo dorado que le obsequió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

