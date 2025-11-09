Lando Norris gana por primera vez el Gran Premio de Brasil y está cerca de levantar el Campeonato de Pilotos

Lando Norris consigue su primera victoria en el Gran Premio de Brasil y está cerca de ser el nuevo rey del Campeonato de Pilotos. El volante británico tuvo que batallar en el inicio de la carrera, pero una parada en pits de Max Verstappen fue lo que le dio el primer lugar de la competencia.

La carrera tuvo un inicio bastante atropellado, pues en la primera vuelta Gabriel Bortoleto quedó fuera de la competencia al impactar su monoplaza con el muro de contención y, minutos más tarde, Charles Leclerc tuvo un contacto con Andrea Kimi Antonelli por el que se quedó sin un neumático, teniendo que abandonar el Gran Premio de Brasil.

El piloto del día fue nada más y nada menos que Max Verstappen, quien arrancó desde el pit lane y cruzó la meta después de 71 vueltas en el tercer lugar de la parrilla, evitando que Lando Norris consiga una mayor diferencia en puntos y que el Campeonato de Pilotos aún no tenga ganador.

Otra de las sorpresas del fin de semana fue el joven piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, quien terminó en el segundo puesto de la carrera sprint, logró el segundo lugar en la clasificación del GP de Brasil y culminó en el segundo escalón del podio en esta vigesimoprimera parada de la temporada, teniendo que aguantar las embestidas de Max Verstappen en las últimas vueltas.

Por su parte, Oscar Piastri vuelve a tener una carrera para el olvido, pues culminó en quinto lugar en Interlagos adjudicando 10 puntos en todo el fin de semana, dejando que su coequipero logre una diferencia aún más amplia sobre él en el Campeonato de Pilotos.

La razón por la que Lando Norris logró su primera victoria en el Gran Premio de Brasil fue gracias a Max Verstappen y su equipo, pues a poco más de diez vueltas de final de la carrera, el piloto neerlandés entró a los pits para cambiar sus neumáticos por tercera vez en la competencia, cediéndole el primer puesto al volante de McLaren y teniendo que volver a pelear por el liderato.

El ganador del Gran Premio de Brasil acaba de adjudicar su victoria número 11 en su carrera como piloto profesional y séptima en la temporada 2025 de la Fórmula 1, igualando a su compañero de escudería esta campaña. Sus primeros lugares los consiguió en Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y México.

Lando Norris llega a 390 unidades en el Campeonato de Pilotos y llegará al Gran Premio de Las Vegas con una ventaja de 24 puntos sobre Oscar Piastri y de 49 unidades sobre Max Verstappen; lo interesante aquí es que una victoria del piloto de Red Bull podría acercarlo al segundo puesto de la tabla genera, pues está a 25 puntos del australiano.

Los 20 pilotos de la F1 tendrán una semana de descanso antes de volver a la actividad, la cual se reanudará el jueves 20 de noviembre con las prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas, y la carrera será el sábado 22 del mismo mes en un horario poco habitual en América, a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

