Así es como se juega y funciona el play-in en la Liga MX

El play-in de la Liga MX es la última oportunidad de algunos clubes para acceder a la Liguilla.

El play-in cumple dos años en la Liga MX. Desde el Apertura 2023 reemplazó al repechaje para convertirse en la última oportunidad que tienen los clubes de acceder a la Liguilla cuando no lo consiguieron de manera directa, pero tiene más beneficios que la repesca para los mejores ubicados.

Al play-in acceden los equipos que culminan la fase regular del campeonato del séptimo al décimo lugar; a diferencia del repechaje, que lo disputaban las escuadras que terminaban del quinto al decimosegundo puesto, pues con ese formato solamente accedían directo a cuartos de final los primeros cuatro y con el actual pasan los seis mejores.

En el play-in de la Liga MX se juegan tres partidos. El séptimo enfrenta al octavo y el vencedor clasifica a la Liguilla. El noveno mide fuerzas ante el décimo. El ganador se ve las caras con el perdedor entre el 7 y el 8 para pelear por el último boleto a los cuartos de final.

Así se juega el Play-in de la Liga MX

Play In 1

Se enfrenta el 7 contra el 8 de la tabla general. El ganador avanza directo a cuartos de final para enfrenta al segundo lugar de la competencia.

Play-in 2

El 9 y 10 de la general chocan por el boleto al play-in Final. El ganador va contra el perdedor del Play-in 1. El perdedor se despide del torneo.

Play-in Final

El perderdor del play-in 1 choca ante el ganador del play-in 2 a un solo partido. El ganador de este encuentro va a la Liguilla y se verá las caras ante el líder del campeonato.

¿Cómo se determina la localía en el play-in de la Liga MX?

En el play-in, la localía la determina la posición en la tabla, tal y como ocurre en la Liguilla (cuartos de final, semifinal y final). El duelo entre el 7 y el 8 se realiza en casa del primero. Pero el perdedor tiene una segunda y última oportunidad de acceder a la fiesta grande, pues recibe en su estadio al que salga airoso del duelo entre el 9 y el 10.

Por ser los peores posicionados, el perdedor del encuentro entre el noveno y el décimo lugar (en casa del 9) queda eliminado de la Liga MX de manera inmediata, por lo que no hay margen de error, como sí lo tienen el séptimo y octavo sitio.

¿Cómo se determinan los rivales en la Liguilla de los equipos que juegan play-in?

En el play-in se definen los rivales del líder y sublíder de la Liga MX en los cuartos de final de la Liguilla para definir al campeón del futbol mexicano.

El ganador del partido entre el séptimo y octavo clasificado se convierte de manera automática en el contrincante del club que termine la fase regular del campeonato en el segundo sitio.

El vencedor del cotejo entre el perdedor entre el séptimo y el octavo y el ganador del noveno contra el décimo define al rival del líder de la temporada en la ronda de cuartos de final de la Liga MX.

