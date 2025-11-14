Nadie creía en él, la rompió en la Liga MX y ahora es nuevo jugador del Atlético de Madrid

Una excelente noticia llegó al futbol mexicano este viernes, pues el Atlético de Madrid confirmó el arribo de un joven mediocampista al Atlético Madrileño, el equipo filial del conjunto de LaLiga española, por lo que resta de la temporada en el balompié del viejo continente.

“El Atlético de Madrid y el Atleti de San Luis han llegado a un acuerdo para la cesión de Nájera a nuestro club. El centrocampista mexicano militará durante la presente temporada en el Atlético Madrileño”, se puede leer en el comunicado publicado por el Atlético de Madrid.

Ronaldo Nájera tendrá la oportunidad de militar en las fuerzas básicas de uno de los equipos más importantes de España y que cada campaña juega Champions League, además de que tendrá tiempo para llenarle el ojo al ‘Cholo’ Simeone para adjudicar un lugar en el primer equipo.

Ronaldo Nájera da su primera declaración como jugador del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid hizo oficial la llegada de Ronaldo Nájera al conjunto colchonero y se une a la lista de futbolistas nacionales que han portado los colores del conjunto de la capital española, como Raúl Jiménez, Hugo Sánchez y Héctor Herrera.

“Estoy muy feliz de poder jugar en este gran club, voy a trabajar al máximo para ayudar al equipo a conseguir victorias”, comentó el nuevo jugador del Atlético Madrileño en su llegada a las instalaciones del club.

El mediocampista mexicano deja la Liga MX con 22 años, en la que se formó en las fuerzas básicas de los Tigres, y fue en julio 2024 cuando hizo las maletas y se convirtió en jugador del Atlético de San Luis para disputar el Apertura 2024, Clausura 2025 y el Apertura 2025 con los potosinos.

Estos son los números de Ronaldo Nájera con el Atlético de San Luis

Ronaldo Nájera arribó al Atlético de San Luis en julio del 2024 procedente de los Tigres, y la relación que tiene el equipo de la Liga MX con el Atlético de Madrid es lo que ayudó a que el mediocampista mexicano diera el salto al futbol del viejo continente.

El oriundo de Ciudad Mante, Tamaulipas, disputó tres torneos con el conjunto potosino; en total jugó 34 encuentros con el equipo de San Luis, consiguiendo cuatro goles y cuatro asistencias.

Como el Atlético de San Luis no clasificó a la liguilla del futbol mexicano, el conjunto potosino ya se prepara para la siguiente campaña en la Liga MX, pero lograron llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid para mandar a Nájera a Europa.

DCO