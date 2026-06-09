Messi se recupera y juega amistoso

LEO y sus compañeros en el entrenamiento de ayer con la Albiceleste.

LIONEL MESSI dejó atrás una dolencia y jugará con Argentina ante Islandia en la última prueba antes del Mundial.

“Va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo”, anunció el entrenador Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

El astro, que en pocos días cumplirá los 39 años, se recuperó de una fatiga muscular y una leve distensión en el isquiotibial izquierdo que había sufrido en su último duelo con Inter Miami el 24 de mayo.

Aunque ya entrena con normalidad, no sumó minutos en la victoria de la Albiceleste 2-0 ante Honduras el último sábado.

El timonel no reveló si jugará de titular o ingresará desde la banca ante Islandia, última prueba antes del debut ante Argelia el 16 de junio en Kansas City por el Grupo J, que completan Austria y Jordania.

“El partido de mañana es una piedra importante... Viendo todo lo que está pasando, me preocupa, quiero que todos los jugadores terminen bien”, admitió el estratega, que tampoco confirmó al resto del equipo. ”Si no estuviera (el amistoso) tendríamos más tranquilidad para preparar el partido con Argelia”.

En la misma rueda de prensa, Lionel Scaloni también se refirió al resto de los jugadores que llegaron lesionados al campamento argentino en Kansas City.

El técnico confirmó que los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel están en condiciones de volver a jugar tras recuperarse de lesiones musculares, al igual que el delantero Nicolás Paz, quien arrastraba un golpe de rodilla.