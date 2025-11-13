¡Adiós al play-in! Adalberto Carrasquilla recibe sanción de la Comisión Disciplinaria tras lesionar a Kevin Mier

El panameño Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas, recibió un juego de suspensión de parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) luego de lesionar al portero de Cruz Azul, Kevin Mier, en el partido de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025, y se perderá el primer duelo del play-in.

En el sitio de la Comisión Disciplinaria de la FMF se informó que el jugador centroamericano del equipo auriazul se perderá el cotejo del play-in contra el Pachuca, a desarrollarse el próximo 20 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo.

La Disciplinaria confirma un juego de suspensión a Carrasquilla (por acumulación); uno también para Faravelli por juego brusco grave y uno más para el Auxiliar Javier Berges pic.twitter.com/Kfr9iBXlJH — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) November 13, 2025

¿Qué dijo la Comisión Disciplinaria de Adalberto Carrasquilla?

Adalberto Carrasquilla fue suspendido un partido por acumulación de tarjetas amarillas, y la quinta la recibió precisamente en el duelo de la Jornada 17 entre Pumas y Cruz Azul.

“El jugador que por reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán un partido de suspensión más una multa de 200 UMAs. Partidos de suspensión: 1″, indica al respecto el organismo.

¿Cómo fue la jugada entre Adalberto Carrasquilla y Kevin Mier?

La lesión de Kevin Mier fue al minuto 47, cuando intentaba despejar el balón. El portero de Cruz Azul pateó el esférico, pero su pierna derecha tuvo contacto con Adalberto Carrasquilla, quien se lanzó para intentar bloquear la redonda. La acción generó un contacto entre el portero y el mediocampista. El colombiano fue sustituido por Andrés Gudiño.

Kevin Mier tiene un promedio de un gol permitido por encuentro, pues tiene 17 en contra en el Apertura 2025. No fueron más porque dejó el partido ante Pumas antes de que el cuadro universitario ganara por marcador de 3-2, lo que permitió que los del Pedregal ingresaran al play-in.

EVG