Brugada asegura que CDMX está lista para Mundial 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que la capital está “lista y lista” para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, al destacar que será la única ciudad del mundo en inaugurar el torneo por tercera vez en la historia.

También resaltó que la Ciudad de México albergará cinco partidos entre el 11 de junio y el 5 de julio del próximo año.

400 canchas de futbol serán rehabilitadas

“Así que, desde el corazón de nuestra Ciudad de México, declaramos que estamos listos y listas, para vivir una de las fiestas más grandes del planeta, la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo Brugada Molina.

La Jefa de Gobierno adelantó de igual forma que convocará a un encuentro a mediados de diciembre con los gobiernos de las ciudades sede del Mundial tanto de México como de Estados Unidos y Canadá, para coordinar estrategias en materia de seguridad y movilidad.

Entre las actividades culturales y deportivas previas, destacó el Torneo Infantil Comunitario Ollamaliztli, en el que participan más de siete mil niñas y niños, así como la construcción de 100 nuevas canchas de futbol.