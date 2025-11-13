Ovalle, nominada al Premio Marta por “Camaroncín”

Lizbeth Ovalle fue nominada para el Premio Marta.

Lizbeth Ovalle sigue haciendo historia en el futbol femenil mundial, pues aparte de ser el fichaje más caro en la historia del balompié de mujeres, la delantera mexicana acaba de recibir su nominación al Premio Marta.

Este galardón reconoce a la futbolista que hizo el mejor gol de todo el año y Lizbeth Ovalle está en esa codiciada lista por su gol ante las Chivas, cuando todavía jugaba con las Amazonas. La anotación quedó grabada en las pupilas de los aficionados, pues fue un remate con la planta del pie y la delantera levantó los dos pies para contactar la pelota, tras el servicio de Jennifer Hermoso desde la banda.

La anotación de Ovalle fue un 3 de marzo del 2025 y muchos aficionados del futbol mexicano femenil la recuerdan bien, ya que al movimiento que realizó la mexicana le apodaron ‘El Camaroncín’.

Carlos Orrantía del Atlas nominado al Premio Puskás

En esta ocasión, dos jugadores mexicanos están nominados al Premio Marta y al Premio Puskás; Carlos Orrantía, futbolista del Atlas, fue elegido por la FIFA por su anotación ante el Querétaro en la Liga MX.

El defensa mexicano se encuentra nominado a este galardón por el tremendo golazo que metió desde fuera del área en el Estadio La Corregidora. Orrantía recibió la pelota, le hizo un sombrerito a su rival, controló la número cinco con el muslo y, cuando la pelota iba bajando, sacó el disparo al ángulo de la portería.

La anotación de Carlos Orrantía ocurrió un 16 de abril del 2025, cuando aún se disputaba la fase regular del Apertura 2025. El mexicano compite ante futbolistas como Lamine Yamal, Declan Rice y Pedro de la Vega; el último participa con su gol ante el Cruz Azul en la Leagues Cup.

Estos son los nominados al Premio Marta y al Premio Puskás

En la lista de nominadas hay 11 futbolistas que para la FIFA fueron las que anotaron los goles más bonitos y poco habituales en las canchas del mundo, además del nombre de Lizbeth Ovalle, también entra la histórica delantera de Brasil, Marta.

Premio Marta

Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025

Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024

Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024

Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024

Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025

Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024

Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025

Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025

Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024

Premio Puskás

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025

Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025

Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025

Los goles que están participando por el galardón se anotaron entre el 11 de agosto del 2024 y el 2 de agosto del 2025, los premios se entregarán durante la ceremonia del The Best.

