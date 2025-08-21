¡OFICIAL! Jacqueline Ovalle se va de Tigres después de 8 años para llegar al Orlando Pride

Después de varios intentos por diferentes equipos, por fin el Orlando Pride consiguió convencer a Jacqueline Ovalle de salir de los Tigres, pero a cambio desembolsaron una cifra récord en el futbol femenil para hacerse de los servicios de la mexicana.

El conjunto estadounidense llegó a un acuerdo con el club regiomontano para que Ovalle sea nueva jugadora del Pride por un monto récord de 1,5 millones de dólares; ‘La Maga’ se convierte en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil mundial.

Jacqueline Ovalle cambia a la Liga MX Femenil por la National Women’s Soccer League y se enfrentará ante clubes mexicanos en la Concacaf W Champions Cup, como el América.

Tu magia y Perfil Tigre hicieron historia con las Amazonas. Hoy, te despides siendo la Máxima Goleadora en Liguillas, Finales, Clásico Regio y de Tigres Femenil.



Mucho éxito en tu próxima etapa, Jacquie. 💛 pic.twitter.com/tP67zq3SHm — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 21, 2025

Un traspaso histórico en el futbol femenil

Este traspaso supera los 1.3 millones de dólares que el Arsenal pagó al Liverpool por la ariete canadiense Olivia Smith en la Superliga Femenina de Inglaterra el mes pasado. Antes de eso, el récord lo ostentaba Naomi Girma, quien fichó con el Chelsea procedente del San Diego Wave por la cantidad de 1.1 millones de dólares en enero de 2025.

La carrera de Jacqueline Ovalle está llena de títulos y logros con el conjunto de la UANL. Desde que llegó al club en 2017, la delantera mexicana ayudó a las Amazonas a levantar cinco títulos en el torneo local, además de ser campeona en los Juegos Panamericanos Chile 2023.

Sus números, tanto con Tigres como con la Selección Nacional, son envidiables para cualquier jugadora en el mundo; con las Amazonas consiguió 136 goles y se convirtió en la goleadora histórica del club, mientras que con el Tricolor suma 58 encuentros y 20 anotaciones.

¡𝟵 𝘁𝗿𝗼𝗳𝗲𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲́𝘀... Eres 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐́𝒓𝒊𝒄𝒂! 🏆🪄 pic.twitter.com/mJ8CeTqnf6 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 21, 2025

De igual manera, Jacqueline Ovalle tiene uno de los goles más hermosos en la historia de la Liga MX; ocurrió en el partido de Tigres vs. Chivas en el Estadio Universitario, cuando la delantera remató de “escorpión” a espaldas de la portería y mandó a guardar la esférica.

