¡Ya es oficial! Liga MX revela horarios y fechas de partidos del play-in del Apertura 2025

La Liga MX dio a conocer en sus redes sociales las fechas de los partidos correspondientes al play-in del Apertura 2025, cuyos primeros dos duelos se llevarán a cabo el próximo 19 de noviembre, cuando Xolos reciba a FC Juárez. Un día después, Pachuca hará lo propio ante Pumas en la cancha del Estadio Hidalgo.

Tijuana será local ante los Bravos en el Estadio Caliente, de donde saldrá el rival del sublíder Tigres en los cuartos de final de la Liguilla. El mismo día, Tuzos y auriazules se ven las caras en la Bella Airosa para seguir con vida en el torneo.

Así se juega el play-in del Apertura 2025

Xolos vs Bravos : 19 de noviembre (Estadio Caliente: 21:00 horas)

Pachuca vs Pumas: 20 de noviembre (Estadio Hidalgo: 19:00 horas)

El ganador entre Pachuca y Pumas enfrentará al perdedor entre Xolos y FC Juárez en el tercer y último duelo del play-in, del cual saldrá el contrincante del campeón y líder Toluca en cuartos de final.

Ese último duelo se llevará a cabo en la cancha de Tijuana o Bravos, pues terminaron mejor ubicados en la clasificación que Tuzos y felinos, que acabaron en las posiciones 9 y 10, de manera respectiva.

¿Cuándo arrancan los cuartos de final del Apertura 2025?

Los seis equipos que clasificaron directamente a la Liguilla del Apertura 2025 deberán esperar poco más de dos semanas para volver a las canchas, pues los cuartos de final se ponen en marcha el próximo 26 de noviembre.

Los cotejos de ida de cuartos de final de la Liga MX se realizarán el 26 y 27 de noviembre. Los encuentros de vuelta se llevarán a cabo el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, cuando se sepa cómo quedan las semifinales del campeonato.

