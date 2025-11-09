Santos vence a Pachuca en el último juego del Apertura 2025 y así quedan los juegos del play-in

En el último juego del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, los Guerreros de Santos Laguna vencieron a los Tuzos del Pachuca de manera sorpresiva por marcador de 1-0. El gol de Bruno Amione le dio a los de la Comarca Lagunera una última alegría antes de quedar eliminados.

Del otro lado, los Tuzos sumaron una nueva derrota en el campeonato, pero les alcanzó para entrar al Play-In de la Liga MX en el noveno lugar, con lo que su rival en la reclasificación serán los Pumas de la UNAM, que un día antes vencieron al Cruz Azul.

El duelo en la cancha del Estadio TSM enfrentó al ya eliminado equipo rival, que con el triunfo del Club Universidad se quedó sin oportunidad de avanzar al repechaje del futbol mexicano. Pese a ello, el equipo lagunero se despidió del torneo con la victoria ante su gente.

Pachuca llegaba con oportunidad de mejorar su posición en la tabla general del torneo regular del Apertura 2025 de la Liga MX, pero tenían que ganarle sí o sí a Santos para aspirar a un mejor sitio. Sin embargo, el equipo hidalguense no cumplió con lo esperado y perdió con el tanto de Bruno Amione al 57′.

Fue un partido intenso en el TSM, con oportunidades de gol de ambos equipos. Pachuca intentó 14 remates, por 7 al arco, mientras que Santos disparó 16 veces a puerta, con 8 entre los tres palos. Pese a ello, los clubes no contaron con la puntería de cara a puerta.

En términos generales los Tuzos fueron superiores a su rival. Tuvieron más tiempo la posesión, pero no lograron capitalizar esa ventaja en la pizarra, un problema del equipo de Jaime Lozano en todo del torneo Apertura 2025.

Santos ha sido de los peores equipos del futbol mexicano en los últimos torneos, con jugadores que no han estado a la altura del equipo y con resultados que han dejado mucho que desear para una institución que se había convertido de las mejores en la Liga MX.

Por su lado, Pachuca alcanza a rescatar el repechaje con su primer torneo el mando de Jaime Lozano, quien tomó las riendas del club tras la salida de Guillermo Almada. El técnico mexicano no empezó bien, con una amarga actuación en el Mundial de Clubes, pero sigue con vida en el Apertura 2025.

