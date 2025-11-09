Chicharito Hernández deja un dardo para la Liga MX luego de su gol; es un poderoso mensaje que nadie esperaba

Javier Chicharito Hernández anotó gol con las Chivas del Guadalajara a Rayados del Monterrey, en el último partido de la temporada regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Luego de esa anotación, el histórico delantero del Rebaño Sagrado dejó un mensaje en redes sociales.

En la cuenta de Threads, que es el X de Instagram, el delantero de las Chivas compartió más de 10 fotos de su paso con el Club Deportivo Guadalajara. Unas postales son de cuando era niño y otras, del actual torneo, en especial del juego ante Rayados, en donde anotó su más reciente anotación.

Chicharito ı Foto: Especial

“Siempre un orgullo portar estos colores. Que gran familia hemos construido”, dice el mensaje de Hernández en redes sociales. El delantero de Chivas, pero no fue todo, pues en Instagram también compartió un mensaje en donde asegura que tras el cotejo ante Rayados se fue con el alma llena.

“Ayer me fui con el corazón lleno y el alma agradecida. Qué honor compartir este camino con hombres tan grandes dentro y fuera de la cancha. Se viene lo mejor…”, dijo el máximo delantero de la Selección Mexicana con un mensaje en redes sociales.

El Chicharito Hernández anotó el último gol de Chivas en el duelo ante Monterrey. Fue un gran cabezazo, con el que venció al portero de La Pandilla, pero el ariete ha sido fundamental con los rojiblancos, pues es el maestro del goleador mexicano Armando La Hormiga González.

“No hay palabras para agradecer lo que Javier ha hecho por mí, yo ya tenía la idea y él me ayudó a pulirla y cada vez me ayuda a tener más calma y más tranquilidad porque a veces puedo estar muy ansioso, pero cuando lo volteo a ver a la banca y me dice que lo estoy haciendo bien me da tranquilidad", dijo.

También conocido como el Otaku del Gol, La Hormiga González, es el mejor anotador mexicano en el Apertura 2025 de la Liga MX. Y estará más que motivado para la Liguilla del futbol mexicano, en donde el Rebaño Sagrado estará en de manera directa.

