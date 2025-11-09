¡Oficial! Así se juega el Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX; partidos y cruces

Se jugó el último partido de la temporada regular del Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que la Liguilla del futbol mexicano quedó definida. Habrá grandes duelos para conocer el campeón del futbol mexicano y los Diablos Rojos del Toluca, los líderes, buscarán el bicampeonato.

Los primeros seis equipos del torneo son Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas, quienes están calificados de manera directa a la instancia final del futbol mexicano.

Clasificados directos a la Liguilla

1-Toluca

2-Tigres

3-Cruz Azul

4-América

5-Monterrey

6-Chivas

Series de cuartos de final DEFINIDAS

Cruz Azul (3) vs Chivas (6)

América (4) vs Monterrey (5)

Play-In AL MOMENTO

(7) Xolos vs (8) FC Juárez

(9) Pachuca vs (10) Pumas

Los juegos confirmados y las llaves de la Liguilla del AP 2025

Los primeros duelos confirmados de la Liguilla es uno de los mejores equipos de Cruz Azul que se ha visto ante las Chivas, que de la mano de Gabriel Milito fueron el equipo que mejor cerró del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, incluyendo una gran victoria sobre Monterrey en el cierre del semestre.

Además, el subcampeón del futbol mexicano, América, se medirá ante Monterrey en los cuartos de final. Es el segundo partido confirmado de la fiesta grande de la Liga MX. Por su parte, Toluca y Tigres deberán esperar a su rival, que saldrá del Play-In.

En el repechaje los partidos son Xolos ante Juárez, que terminaron siete y ocho, respectivamente. El ganador de este duelo será el equipo 7 de la Liga MX, con lo que se verá las caras ante Tigres. Solamente ellos dos se medirán ante los de la UANL.

Por su lado, el campeón Toluca, superlíder del Apertura 2025, tiene un gran margen de posibilidades, pues su rival en cuartos puede ser Xolos, FC Juárez, Pachuca o Pumas. El formato del repechaje hace que el perdedor del 7 vs 8 tenga una nueva oportunidad y se enfrenta al ganador del 9 vs 10, con lo que los Diablos Rojos deben esperar para conocer su destino.

aar