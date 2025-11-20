Mundial 2026: Conoce dónde y cuándo podrás comprar boletos para el Repechaje en Guadalajara y Monterrey

El Mundial 2026 está a siete meses de iniciar en el Estadio Azteca y aún quedan seis lugares disponibles para asistir a la máxima justa a nivel de selecciones. Guadalajara y Monterrey serán las ciudades sedes para el Repechaje Intercontinental que se disputará en marzo.

Las selecciones que asistirán a México para disputar los últimos dos boletos para la Copa del Mundo son: Jamaica, Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak. Además de que ya conocen al rival que enfrentarán en este minitorneo organizado por la FIFA.

Los encuentros del Repechaje Intercontinental se llevarán a cabo entre el 23 y el 31 de marzo del 2026, día en el que conoceremos a las últimas dos selecciones invitadas al Mundial del 2026. Cabe recalcar que, UEFA todavía tiene cuatro lugares, pero se disputarán entre selecciones europeas.

Your matchups for the FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament! 🆚



Which two are headed to 🇨🇦🇲🇽🇺🇸? pic.twitter.com/5cYxcvFjnT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

Conoce cuando inicia la venta de boleto para el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026

La FIFA ya realizó el sorteo para el Repechaje Intercontinental y las seis selecciones participantes ya conocen a los rivales que tienen que vencer si quieren quedarse con uno de los dos boletos para la Copa del Mundo del 2026, así que el organismo dirigido por Gianni Infantino reveló como se pueden conseguir los boletos.

Las entradas para asistir a los partidos en Guadalajara, en el Estadio AKRON, y Monterrey, en el Estadio BBVA, se pondrán en venta a través de la página FIFA.com/es/tickets, aunque cabe recalcar que será hasta principios del 2026 cuando los boletos se pongan a la venta para todos los aficionados que estén interesados en vivir la experiencia del Mundial 2026.

De momento, aún no se conoce que partidos se llevarán a cabo en cada estadio sede del Repechaje Intercontinental, pero las selecciones tienen entendido que en marzo tendrán que viajar a nuestro país para pelear su lugar en la Copa del Mundo del 2026.

The European Play-Offs for the #FIFAWorldCup 🌍



Which four are headed to #WeAre26? 🙌 pic.twitter.com/ssnMXLRgYB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

Estos son los cruces para el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026

La FIFA llevó a cabo el sorteo para el Repechaje Intercontinental y dar a conocer las llaves de los cuatro encuentros que se llevarán a cabo en nuestro país para conocer a los dos equipos que adjudicarán los últimos boletos para la Copa del Mundo del 2026.

Repechaje Intercontinental

Semifinal 1

Nueva Caledonia vs Jamaica

Final 1

República Democrática del Congo vs Nueva Caledonia o Jamaica

Semifinal 2

Bolivia vs Surinam

Final 2

Irak vs Bolivia o Surinam

Las selecciones jugarán en marzo, pero antes de llegar a disputar el Repechaje Intercontinental ya conocerán en que grupo del Mundial 2026 estarán ubicados, pues el próximo viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para la Copa del Mundo.

