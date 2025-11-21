¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS desde México la primera pelea profesional del Güerito de Tepito como boxeador?

El Güerito de Tepito debuta como boxeador profesional este 22 de noviembre en Arabia Saudita.

El mexicano Juan El Güerito de Tepito Pérez tiene su debut como boxeador profesional este sábado 22 de noviembre, cuando enfrente al ugandés Barker Ssewanyana en la cartelera The Ring IV, a celebrarse en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

El Güerito de Tepito, quien tiene 16 años de edad, debutará con un combate pactado a cuatro rounds en peso gallo, esperando comenzar su andar en el pugilismo con el pie derecho, como otros grandes del boxeo nacional.

16-year-old Juan El Guerito de Tepito is looking FAST ⚡



🎟️ Buy RING IV NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv #RingIV | Nov 22 | Live Exclusively on DAZN | @RingMagazine ▪️ pic.twitter.com/BXH1UywBMq — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 19, 2025

La pelea entre Juan El Güerito de Tepito Pérez y Barker Ssewanyana forma parte de la cartelera encabezada por el esperado pleito entre David Benavidez y Anthony Yarde.

¿Dónde ver EN VIVO la primera pelea profesional del Güerito de Tepito?

La primera pelea del mexicano Juan El Güerito de Tepito Pérez como boxeador profesional contra el ugandés Barker Ssewanyana, a celebrarse este sábado 22 de noviembre en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, se espera que comience a las 14:00 horas del Centro de México, pues a esa hora arrancan las preliminares.

La cartelera completa de The Ring IV, a celebrarse en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, será transmitida en vivo en el canal de YouTube de DAZN.

Fecha : Sábado 22 de noviembre

Hora : 14:00 horas

Lugar : ANB Arena

Transmisión: YouTube de DAZN (Canal DAZN Boxing)

Jajajaja el Güerito de Tepito tendrá festín en su debut este finde.



Y en qué nivel de cartelera lo hará 🥵 pic.twitter.com/IMy1xE0pcc — Guru (@LuisSilvaGG) November 21, 2025

¿Cómo comenzó su carrera como boxeador profesional el Güerito de Tepito?

En entrevista exclusiva con La Razón, el Güerito de Tepito reconoció que empezó su andar en el boxeo de paga porque “mi sueño es ser campeón mundial joven”. Además, dicen que cuando la oportunidad toca a tu puerta debes abrirla y fue lo que hizo Juan Pérez, quien debutará ayudado por el Team Benavidez.

“Estaba hablando con varias personas, varias promotoras. Me acerqué al Team Benavidez, con José Benavidez. Hablamos sobre el debut, nos dieron buenas cosas. Nos ofrecieron debutar en esta cartelera y pues ni modo de decir que no. A prepararnos y a pelear”, comentó.

De la mano de José Benavidez, padre del boxeador mexicoamericano David Benavidez, es que el El Güerito buscará ser uno de los boxeadores más jóvenes en ganar un campeonato del mundo. Ese honor le pertenece a la leyenda de Puerto Rico, Wilfredo Benítez, quien a los 17 años, 5 meses y 24 días se convirtió en rey del orbe superligero versión AMB.

EVG