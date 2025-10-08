¿Quién era y de qué murió Arturo Gatti Jr. la promesa del box?

Arturo Gatti Jr. fue encontrado sin vida este martes, suceso que fue confirmado por quien fuera su guardaespaldas, y de acuerdo con la información que se conoce la joven promesa del box habría muerto de la misma forma que su padre.

De acuerdo con el boxeador y actor estadounidense Charles Carmine Zito Jr, mejor conocido como Chuck Zito, Arturo Gatti Jr. fue encontrado colgado en un apartamento en la Ciudad de México este 7 de octubre.

Asimismo, Chuck Zito, quien también era guardaespaldas de Arturo, precisó en la publicación realizada por medio de su cuenta de instagram que el padre de Gatti Jr., Arturo “Thunder” Gatti, también se habría suicidado de la misma forma en un apartamento en Brasil hace 16 años.

En la publicación de redes sociales el guardaespaldas del jóven, en la que se compartieron una serie de fotografías de Arturo Gatti y Arturo Gatti Jr., envía sus condolencias a la madre, hermanas, hermanos e hija de la joven promesa del Box.

¿Quién es Arturo Gatti Jr.?

Arturo Gatti Jr. era una joven promesa del boxeo, pues tenía la intención de continuar por el camino de este deporte tal como lo habría hecho su padre, Arturo “Thunder” Gatti.

En sus redes sociales se puede apreciar que este jóven entrenaba arduamente para poder pelear de manera profesional, sin embargo no pudo logar este cometido debido a su prematura muerte por suicidio a los 17 años.

Gatti Jr. también compartía fotos acompañado del boxeador estadounidense Mike Tyson, con quien compartía tiempo desde pequeño y a quien incluso llamaba “tío Mike”, y de quien decía estar orgulloso.

Arturo Gatti Jr. y Mike Tyson ı Foto: Instagram @arturogattijr

Recientemente Gatti Jr. se habría unido a las personas que realizaron imágenes con Inteligencia Artificial para poder tener una fotografía tipo polaroid al lado de su padre, quien fue encontrado sin vida en 2009 en un apartamento de Brasil.

Arturo Gatti fue un boxeador italianiano que vivió en Estados Unidos, país en donde fue conocido con el apodo de El Trueno (Thunder) y ganó el título mundial de súper pluma en 1995 y súper ligero en 2004.

Tan sólo dos años antes de haber sido encontrado colgado sin vida en un departamento ubicado en Brasil, el campeón mundial de boxeo se habría retirado de este deporte en 2007.

Arturo Gatti Jr. y su padre ı Foto: Instagram @arturogattijr

Ante este suceso, Amanda Rodrigues, la esposa de quien fuera campeón mundial del boxeo, fue señalada como la principal sospechosa de su muerte, por lo que la policía brasileña la arrestó luego de haberlo encontrado sin vida en un complejo vacacional de ese país.

El boxeador se encontraba de vacaciones con su esposa y su hijo, quien en ese entonces tan sólo tendría 10 meses de edad. Después de realizar una autopsia, los forenses determinaron que la muerte de Arturo Gatti no habría sido homicidio, sino un intento de suicidio or ahorcamiento.

Actualmente existe un documental llamado Thunder: La vida y la muerte de Arturo Gatti en el que se relata la vida profesional que el boxeador comenzó en Nueva Jersey.