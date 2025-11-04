¿Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se separan? Esto se sabe AL MOMENTO de la ruptura más escandalosa del boxeo mundial

Uno de los rumores que están golpeando más fuerte al mundo del boxeo es la supuesta separación entre el peleador Saúl Canelo Álvarez y su entrenador Eddy Reynoso, quienes han estado juntos desde los comienzo del tapatío en el deporte profesional. Pero según reportes, estarían atravesando una ruptura.

Canelo, quien recientemente cumplió 20 años como profesional, toda su carrera ha trabajado al lado de Eddy Reynoso, quien es su entrenador y lo ha guiado a ganar todos los campeonatos que tiene. Sin embargo, un rumor aseguró que estarían tomando caminos separados y la información se le atribuyó al periodista especializado en boxeo, Salvador Rodríguez.

Todo empezó porque el sitio llamado “Boxing Studs Noticias” aseguró que el Canelo y Reynoso estaban oficialmente separados, etiquetando a Chava Rodríguez para darle un poco de peso a su noticia falsa. Pero el analista de ESPN se encargó de terminar con los rumores.

Canelo y Eddy Reynoso no se separan ı Foto: Especial

Ponen fin a los rumores de la separación Canelo-Reynoso

Un fan le preguntó directamente si era cierto la información. “¿@ChavaESPN, es cierto el rumor ese que Canelo se separó de la esquina con Eddy Reynoso?“. El periodista contestó: ”Nel".

El portal “Boxing Studs Noticias” se encargó de esparcir el rumor, el cual es completamente falso.

“Saul ‘Canelo’ Álvarez y el entrenador/manejador Eddy Reynoso se han separado oficialmente. El dúo ha trabajado juntos durante más de una década, guiando a Canelo de un prospecto a un campeón mundial de 4 pesos y una de las mayores estrellas del boxeo. Todavía no se sabe quién entrenará a Canelo”, fue lo que compartió el sitio.

Canelo y Reynoso han trabajo juntos prácticamente toda la vida. En diversas ocasiones han compartido fotos y dedicado mensajes uno al otro, reafirmando que su unión va más allá del ring, por lo que es poco probable que a estas alturas de la carrera del peleador se separen.

De la mando de Eddy, el boxeador tapatío presume de un récord de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates. De sus triunfos, 39 han sido por nocaut. En su última pelea perdió ante el estadounidense Terence Crawford, quien se convirtió en el nuevo campeón indiscutido de peso supermedio.

Tras esta derrota, el Canelo se sometió a una cirugía de codo. Su regreso al ring sería hasta mediados de 2026, con lo que no pelearía en la fecha del 5 de mayo, que es una de las más esperadas por aficionados en el boxeo. Su rival también estará por confirmar.

aar