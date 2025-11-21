El boxeo mexicano siempre busca nuevos héroes, peleadores que representen el espíritu de lucha incansable de la sociedad. En las calles del barrio más representativo de la Ciudad de México, Tepito, un peleador sueña con ser el estandarte del deporte que más gloria le ha dado al país. También quiere ser el campeón más joven de la historia.

Juan El Güerito de Tepito, con 16 años de edad, deja atrás el boxeo amateur para debutar en el terreno profesional. Pocos pueden presumir de tener su suerte. Comparte cartelera este 22 de noviembre en Arabia Saudita, en la función The Ring IV, con nombres como David Benavidez, Anthony Yarde, Jesse Rodríguez y el Puma Martínez.

Sueño con ser el campeón mundial más joven: El Güerito de Tepito ı Foto: Cortesía

En entrevista exclusiva con La Razón, el boxeador azteca reconoció que empezó su andar en el boxeo de paga porque “mi sueño es ser campeón mundial joven”. Además, dicen que cuando la oportunidad toca a tu puerta debes abrirle y fue lo que hizo Juan Pérez, quien debutará ayudado por el Team Benavidez.

“Estaba hablando con varias personas, varias promotoras. Me acerqué al Team Benavidez, con José Benavides. Hablamos sobre el debut, nos dieron buenas cosas. Nos ofrecieron debutar en esta cartelera y pues ni modo de decir que no. A prepararnos y a pelear”, comentó.

De la mano de José Benavides, padre del boxeador mexicoamericano David Benavidez, es que el El Güerito buscará ser uno de los boxeadores más jóvenes en ganar un campeonato del mundo. Ese honor le pertenece a la leyenda de Puerto Rico, Wilfredo Benítez, quien a los 17 años, 5 meses y 24 días se convirtió en rey del orbe superligero versión AMB.

En cuanto a boxeadores mexicanos se refiere, el más precoz en alzar una faja mundial fue el extraordinario pegador Pipino Cuevas, quien a sus 18 años, 6 meses y 20 días venció al puertorriqueño Ángel Cholo Espada por nocaut técnico para ganar el título welter de la AMB.

Cuando un peleador es joven y tiene talento, lo usual es que busquen el sueño olímpico, pero a Juan Pérez nunca le llamó la atención esta parte del deporte.

“A mí no me gustan las Olimpiadas. Mi boxeo no es de hacer puntaje, mi boxeo es más aguerrido y yo sueño es ser campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Fue una gran oportunidad y pues ahora empieza lo bueno, ahora empieza mi carrera”, explica. “Estoy ansioso de querer pelear. Estoy dando todo de mi parte para estar listo”.

Siendo un adolescente, la preparación física de El Güerito debe ser diferente. El boxeo amateur y el profesional son ecosistemas casi excluyentes. El principal cambio que nota el peleador capitalino es que se siente “más maduro”.

“Me siento más asentado, aquí ya no puedes pegar en los guantes, me estoy concentrando en hacer daño”, dijo, y agregó: “Estoy enfocando en todo; en resistencia, en la potencia, en fajarme, pegar al cuerpo, pegar abajo. En todos los aspectos, también en la rapidez. Ya es muy diferente el profesional”.

Juan El Güerito de Tepito es la última gran sensación del pugilismo azteca y debuta en Arabia Saudita en la cartelera que estelarizan David Benavidez vs. Anthony Yarde, por el título de las 175 libras del CMB y AMB. La cartelera tiene cuatro peleas por título, entre las que destaca Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez por el unificado supermosca AMB, CMB y OMB.

“DE TEPITO PARA EL MUNDO”

EL BARRIO más reconocido de la Ciudad de México es Tepito. Incrustado en el corazón de la capital, el apodado barrio bravo es una zona estigmatizada, pero en sus entrañas existen gimnasios de boxeo de donde han salido grandes exponentes como Raúl Ratón Macías, Carlos Cañas Zárate, Luis Kid Azteca Villanueva. El Güerito de Tepito quiere seguir ese ejemplo y ser un referente para su comunidad.

“Con muchas ganas para que la gente del barrio vea que los de Tepito somos fuertes. Muy contento con el barrio. Todos me apoyan a donde quiera que vaya. Agradecido con toda la gente que está en el barrio. De Tepito para el mundo, yo siempre lo digo”, dijo para La Razón.

El peleador inició su carrera hace cinco años, siendo un niño. Desde entonces Juan Pérez recibió el apoyo del barrio y busca regresar ese mismo cariño demostrando que el lugar de donde viene no es únicamente vicios y adicciones. Para El Güerito, la fortaleza de los tepiteños viene desde la infancia.

“Desde chiquito estamos soltando vergazos. Yo creo que es eso (lo que vuelve tan característico a esa zona). Contento de representar al barrio y demostrarle a todo el mundo que salgan de las adicciones, que no todo en el barrio son vicios, ni malos pasos”, apuntó.

El oriundo del barrio bravo, a pesar de su corta edad, ganó notoriedad entre los más jóvenes, por lo que espera que con su carrera pueda “inspirar a todos a que con sacrificio y disciplina pueden llegar a hacer lo que quieras”.

La cercanía con la gente del barrio le dan al Güerito de Tepito “más fuerza y más ganas de seguir entrenando. Que venga un niño y me diga: ‘Oye, eres mi inspiración’. Eso es lo que me motiva a echarle más ganas. Con disciplina y trabajo duro todo se puede dar”.

COMO CANELO, QUIERO ESCRIBIR MI HISTORIA

Hablar de éxito en la historia moderna del boxeo mexicano es sinónimo de Saúl Canelo Álvarez, quien en 2021 se convirtió en el primer y único peleador nacido en Latinoamérica en ganar un campeonato mundial indiscutido en la era de los cuatro cinturones. Los pasos del tapatío son seguidos de cerca por el Güerito de Tepito, pero es claro al asegurar que busca su propio legado.

El originario del barrio bravo sabe que la meta es complicada, pero está enfocado en “crear mi propia historia, mi propio legado”, pues quiere que Tepito tenga “a un nuevo campeón” del cual la afición en todo el país se sienta orgullosa.

Juan Pérez conoció al Canelo en la pelea ante Jaime Munguía. El capitalino describe este encuentro como un sueño cumplido, pues Álvarez es un ejemplo y modelo a seguir. No fue el único encuentro entre ambos, ya que después coincidieron cuando el nacido en Guadalajara peleó en Arabia Saudita.

“Lo conocí en Las Vegas, en la pelea de Munguía. Estaba muy contento, mi sueño era conocer a mi ídolo que es él. Es un gran boxeador. Después fui a Riad, Arabia, a entregarle una corona de agradecimiento por motivar a todos los niños. Es mi inspiración y agradecido con todo lo que me apoyan”, comentó.

El Canelo, aunque viene de una derrota ante Terence Crawford, en donde perdió todos sus cinturones, es el modelo a seguir del Güerito de Tepito y de muchos jóvenes que incursionan en el boxeo. Además, Álvarez Barragán le dio palabras de aliento para impulsar su carrera.

“Me dijo que le echara muchas ganas en esto del boxeo, que tengo que aprender mucho. Que es mucha disciplina, que entrene duro y que yo sea el próximo campeón del mundo”, reveló, y agregó: “Desde que yo empecé a boxear, mis primeras peleas fueron viendo al Canelo con todos los títulos desde hace años. Yo dije: ‘Quiero tener todos los títulos como él’”.

JUAN EL GÜERITO DE TEPITO PÉREZ

EDAD: 16 años

PESO: 116 libras

NACIONALIDAD: Mexicana

RÉCORD: Debut pro

CARTELERA THE RING IV

DAVID BENAVIDEZ VS. ANTHONY YARDE Semicompleto por título CMB y AMB

BRIAN NORMAN JR. VS DEVIN HANYE Welter por el título OMB

JESSE RODRÍGUEZ VS. FERNANDO MARTÍNEZ Supermosca por título AMB, CMB y OMB

SAM NOAKES VS ABDULLAH MASON Ligero por título vacante OMB

VITO MIELNICKI VS SAMUEL NMOMAH Medio

SULTAN ALMOHAMMED VS UMESH CHAVAN Ligero

JULIO PORRAS VS PIUS PENDA Medio

MOHAMMED ALAKEL VS. JIAMING LI Superpluma

JUAN PÉREZ VS BARKER SSEWANYANA Gallo