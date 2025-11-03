¡Lamentable! Se equivoca de portería, le revienta el pecho a su compañera y casi marca un golazo (VIDEO)

En la Jornada 3 de la Queens League se vivió un momento bastante curioso, una escena que probablemente no se haya visto en una cancha de futbol. La jugadora Jessica Romero, de Atlético Parceras, se confundió de portería y por poco anota autogol, pero su portera y compañera de equipo, Allyson Ballesteros, detuvo el disparo.

En la Queens League hay reglas diferentes al futbol convencional. Una de ellas son los Duelos 2 vs 2, jugadas rápidas que propician más goles. Sin embargo, Jessica Romero se confundió de fea manera. Tomó el balón y terminó atacando su propia portería. No se dio cuenta de su error y disparó.

¿Dónde meto gol? ¿Dónde defiendo?



Visto en la Queens League pic.twitter.com/1YEmo2xC0B — Los otros 18 (@Losotros18) November 2, 2025

Allyson Ballesteros salvó el disparo y después tuvo que volver a emplearse a fondo, para evitar que la jugadora de Krü FC anotara. La acción fue un caos en general, pues Ballesteros detuvo el balón que disparó Romero, aunque terminó primero en el poste y después Laura Rangel intentó terminar con la jugada, pero la portera de Atlético Parceras alejó finalmente el peligro.

Allyson Ballesteros volteó a ver a Jessica Romero y le reclamó su error, señalando que debía anotar en la portería rival, no la propia. Este momento se volvió viral de inmediato, pues es muy raro que una futbolista se confunda de portería.

A pesar del error de Jessica Romero, el Atlético Parceras FC se llevó una cómoda victoria de 4-0 ante Krü FC. Fue un partido en donde las parceras estuvieron finas al ataque y lograron completar la tarea sin inconvenientes.

¿Qué es la Queens League?

La Queens League es una liga de futbol 7 femenina inspirada en el éxito de la Kings League. Esta competición combina el deporte con el entretenimiento y la creación de contenido, ofreciendo un formato innovador y atractivo para las nuevas generaciones.

A diferencia del futbol tradicional, la Queens League introduce reglas especiales que aumentan el dinamismo de los partidos: cartas con ventajas tácticas, penales uno contra uno, y cambios ilimitados, entre otras. Los encuentros se disputan en un formato rápido, con dos tiempos cortos, y se transmiten en directo a través de plataformas digitales como Twitch y YouTube, lo que permite una interacción constante con los seguidores.

