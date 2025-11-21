¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS desde México el Gran Premio de Las Vegas de F1?

El Ferrari de Lewis Hamilton en una práctica del Gran Premio de Las Vegas de F1.

El Gran Premio de Las Vegas, a celebrarse este sábado 22 de noviembre, es el antepenúltimo en la Fórmula 1 (F1) 2025, que promete un cierre de alarido y no apto para cardiacos, pues Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen aspiran a conseguir el título y sacarán lo mejor de sí para coronarse.

La carrera en el Circuito callejero de Las Vegas es la única que se realiza en sábado y no en domingo, esto debido a que es la ciudad que nunca duerme y eso es lo que quiere transmitir, aunado a los horarios en otras partes del mundo, pues en Europa son las 7 de la mañana del domingo, motivo por el que no se hace éste día, pues en el viejo continente caería en lunes.

¿Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Las Vegas de F1?

El Gran Premio de Las Vegas de F1 de este sábado 22 de noviembre comienza a las 22:00 horas tiempo del centro de México, y lo podrás ver en vivo por Sky Sports (Sky+, Izzi Go) en señal privada. También se puede ver por la señal de F1TV.

Fecha: Sábado 22 de noviembre

Hora: 22:00

Circuito: Callejero de Las Vegas

Transmisión: Sky Sports y F1TV

¿Con cuánta ventaja llega Lando Norris al Gran Premio de Las Vegas?

El británico Lando Norris llega líder del campeonato de pilotos de la F1 2025 al Gran Premio de Las Vegas luego de que se llevó la victoria en México y Brasil, con lo que llegó a 390 puntos.

El volante de McLaren le lleva 24 unidades de ventaja a su coequipero Oscar Piastri, quien acumula cinco Grandes Premios sin subirse al podio.

En el tercer lugar se ubica el tetracampeón mundial Max Verstappen, quien aún mantiene sus posibilidades de conquistar su quinto título al hilo en la F1.

Gran Premio de Las Vegas celebra su tercera edición desde su regreso

La Fórmula 1 regresó a Las Vegas por primera vez en 41 años en el 2023, decidida a ser el evento más glamuroso del calendario internacional.

Fue una fiesta callejera y Max Verstappen criticó abiertamente el enfoque, que se centró en los grandes apostadores con una elevada tarifa de entrada y un gran foco en celebridades, conciertos, eventos exclusivos. Definió el evento como “99 por ciento espectáculo y 1 por ciento evento deportivo”.

Cuando reconoció la bandera en los cuadros, Verstappen cantó “Viva Las Vegas” por la radio de su coche. Cuando regresó el año pasado, su quinto lugar fue suficiente para asegurarle al neerlandés su cuarto campeonato mundial consecutivo en la F1.

EVG