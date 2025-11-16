NFL Semana 11: Resultados de todos los encuentros, resúmenes y lo mejor de los partidos

Se acerca el final de la campaña regular de la NFL y se empieza a definir el rumbo de la postemporada, por lo que los equipos están concentrados en obtener el mayor número de victorias posibles.

La Semana 11 de la NFL empezó con la victoria de los New England Patriots por 27-14 a los New York Jets. Los Patriotas enlazaron su octava victoria con una gran actuación del novato TreVeyon Henderson, quien corrió para dos anotaciones y logró una recepción de touchdown. La jornada termina con el choque entre Las Vegas Raiders y Dallas Cowboys.

La Semana 12 de la NFL inicia el jueves 20 de noviembre con el duelo entre los Texans y los Bills, que se han desmoronado en la campaña, pero se mantienen como segundo lugar del Este de la Conferencia Americana.

Josh Allen put the team on his back in Week 11



3 passing TDs

3 rushing TDs

357 total yards

44 points scored pic.twitter.com/1oYpL3TEH1 — NFL (@NFL) November 16, 2025

Todos los resultados de la Semana 11 de la NFL

Patriots 27-14 Jets

Dolphins 16-13 Commanders

Giants 20-27 Packers

Titans 13-16 Texans

Falcons 27-30 Panthers

Vikings 17-19 Bears

Jaguars 35-6 Chargers

Bills 44-32 Buccaneers

Steelers 34-12 Bengals

Steelers ganan a Bengals, pero pierden a Joe Flacco

Mason Rudolph guió un par de largas series de anotaciones en la segunda mitad después de reemplazar al lesionado Aaron Rodgers, y los Pittsburgh Steelers superaron 34-12 a los Cincinnati Bengals.

Rodgers, el jugador activo más veterano de la NFL con 41 años, se lesionó la mano izquierda durante una serie de Pittsburgh al final de la primera mitad. No esta claro exactamente cuándo se lesionó el cuatro veces MVP. Rodgers fue golpeado ilegalmente dos veces durante la serie, lo que resultó en penalizaciones por rudeza al pasador contra Cincinnati.

Mientras que los Steelers (6-4) inicialmente catalogaron el estado de Rodgers como “cuestionable”, no regresó a la banca para la segunda mitad. Rudolph completó 12 de 16 pases para 127 yardas, incluyendo un pase de touchdown de cinco yardas al corredor Kenny Gainwell con 3:40 restantes que selló la anotación.

Joe Flacco completó 23 de 40 pases para 199 yardas con un touchdown y la intercepción de Dugger. Dos de las peores defensas de la NFL se mantuvieron firmes durante gran parte de la tarde antes de que Pittsburgh finalmente abriera el marcador. Pittsburgh estará en primer lugar cuando viaje a Chicago la próxima semana, aunque quién será el QB es un misterio por ahora.

Gainwell's second TD extends the Steelers lead!



CINvsPIT on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/N9flMmWMTm — NFL (@NFL) November 16, 2025

Davis Mills comanda victoria de Texans

Davis Mills lanzó para 274 yardas y un touchdown, Matthew Wright pateó un gol de campo de 35 yardas cuando el tiempo expiraba, y los Houston Texans vencieron el domingo 16-13 a los Tennessee Titans para barrer la serie de la temporada con sus rivales de la AFC Sur.

Liderados por su quarterback suplente, los Texans (5-5) alcanzaron un récord de .500 por primera vez esta temporada con su tercera victoria en cuatro juegos. También ganaron su quinto partido consecutivo sobre los Titans en Nashville a pesar de jugar sin el mariscal de campo CJ Stroud, el safety Jalen Pitre y el pateador Ka’imi Fairbairn.

En un juego que enfrentó a la peor ofensiva de la NFL en Tennessee contra la defensa más tacaña de la liga tanto en yardas como en puntos, el novato Cam Ward llevó a que los Titans avanzaran 95 yardas y lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Van Jefferson con 1:35 por jugar. El entrenador interino Mike McCoy buscó el empate cuando Joey Slye pateó el punto extra.

Will Anderson Jr. does it all 😤



HOUvsTEN on FOX/FOX Onehttps://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/72ttZ5JDJG — NFL (@NFL) November 16, 2025

Packers termina con su racha de derrotas

Jordan Love regresó de una lesión en el hombro para lanzar dos pases de touchdown, el suplente Malik Willis tuvo uno propio mientras lo reemplazaba y los Green Bay Packers terminaron con su racha de derrotas en dos al vencer el domingo 27-20 a los Nueva York Giants.

Love consiguió importantes jugadas en la serie ofensiva que les dio la ventaja en el último cuarto, conectando con el novato Savion Williams en una ganancia de 32 yardas bajo presión en tercera y diez, y encontrando a Christian Watson en la zona de anotación con 4:02 restantes para tomar la delantera.

Them: "Jordan Love isn't clutch"



Jordan Love & Christian Watson:pic.twitter.com/enEWKq6WzR — Packerfan Total Access- Clayton (@packers_access) November 16, 2025

A pesar de la victoria, no todo fueron buenas noticias, pues el corredor titular Josh Jacobs salió temprano en el segundo cuarto con una lesión en la rodilla. Jacobs fue descartado justo después del medio tiempo.

Incluso sin él, los Packers (6-3-1) aprovecharon temprano una defensa contra la carrera rival que ocupa el puesto 31 de los 32 equipos de la NFL. Tuvieron 106 de sus 128 yardas por tierra antes del medio tiempo, incluyendo la carrera de TD de Wilson que terminó la serie que Willis completó mientras Love estaba fuera de juego. Love completó 13 de 24 pases para 173 yardas y los lanzamientos de TD al ala cerrada suplente Josh Whyle y a Watson.

