Patriots continúan con paso firme en la NFL y vencen a los Jets para llegar a nueve victorias en la temporada

Los New England Patriots continúan con paso firme en la actual temporada de la National Football League y en esta ocasión su víctima fueron los New York Jets, franquicia que lleva una marca de 2-7 y cayeron derrotados ante los pupilos de Mike Vrabel por marcador de 27-14.

La acción en el Gillette Stadium inició con la anotación de Justin Fields y el punto extra de Nick Folk, pero eso no sería impedimento para que los locales fueran el primer equipo de la campaña en llegar a nueve victorias, pues del segundo cuarto en adelante fueron contundentes en cada posesión de balón que tenían.

Llegó el segundo episodio y ahí fue donde TreVeyon Henderson puso los primeros puntos para los Patriots en el encuentro y con el punto extra de Andrés Borregales conseguían poner 7-7 el marcador, para iniciar la fiesta con su afición.

Minutos más tarde, TreVeyon Henderson volvió a llegar a las diagonales para poner otros seis puntos para los Pats, quienes antes del descanso en el Gillette Stadium pusieron el marcador a su favor 14-7.

Drake Maye sigue en plan grande en su segunda temporada en la NFL, pues en el partido ante los Jets logró 25 pases completos, 281 yardas y un pase de anotación, dándole a su equipo una victoria más para liderar la Conferencia Americana.

Después del descanso, nuevamente TreVeyon Henderson llegó a la zona prometida para sumar seis unidades más a favor de los Patriotas de Nueva Inglaterra y, con el punto extra de Borregales, poner el tablero 21-7 sobre los visitantes, quienes no metieron las manos.

Drake Maye running off to "MVP" chants 🗣️ pic.twitter.com/tQEayYA7hx — NFL (@NFL) November 14, 2025

Algo inédito en el encuentro ocurrió después de que finalizó el tiempo en el reloj, pues Drake Maye se quitó el casco y se puso un gorro para el frío, pero cuando se dirigía al túnel para ir a los vestidores, la afición de los Patriots comenzó a gritar ‘MVP’ pidiendo el premio para su mariscal de campo.

Antes de finalizar el tercer cuarto, John Metchie III consiguió la segunda anotación de los Jets con la que pusieron 21-14 el marcador, gracias al punto extra de Nick Folk, pero para cerrar el encuentro, Andrés Borregales logró dos goles de campo y así poner cifras definitivas de 27-14.

El siguiente encuentro de los Pats será el 23 de noviembre del 2025 cuando se enfrenten ante los Cincinnati Bengals en busca de su décima victoria de la campaña, mientras que los Jets se medirán ante los Ravens tratando de no volver a perder en la temporada.

