Eagles vence a Packers en el cierre de la Semana 10 de la NFL

Una acción del Packers vs Eagles, de la Semana 10 de la NFL

En un partido que careció de emociones, los Philadelphia Eagles vencieron 10-7 a los Green Bay Packers en el juego de lunes por la noche de la Semana 10 de la NFL. Fue un duelo en donde el marcador no se movió hasta los últimos dos cuartos.

Luego de una primera mitad somnífera, los Eagles anotaron los tres primeros del cotejo en el tercer cuarto. Una patada de anotación le dio los primeros tres puntos a los actuales campeones de la NFL.

En el último episodio de la contienda ambos equipos lograron un touchdown, pero fue todo. El marcador no se volvió a mover y los equipos entregaron uno de los juegos menos atractivos de lo que va en el año.

SIX FOR SEVEN 😏 pic.twitter.com/Q7ueVg6Z5B — Philadelphia Eagles (@Eagles) November 11, 2025

