NFL Semana 10: Resultados de todos los encuentros, resúmenes y lo mejor de los partidos

La temporada 2025 de la NFL sigue con gran intensidad en la Semana 10, dejando resultados sorpresivos, jugadas espectaculares y actuaciones destacadas. Aquí te presentamos los resultados finales, con lo mejor de los juegos de este fin de semana.

La jornada de este domingo inició con el partido internacional entre los Indianapolis Colts y los Atlanta Falcons en Berlín, Alemania, donde el conjunto dirigido por Shane Steichen sigue sorprendiendo a propios y extraños con sus grandes resultados, pues ya llevan ocho victorias en la campaña y solo dos derrotas.

Esta décima semana culminará el lunes con un auténtico choque de titanes en la Conferencia Nacional, pues los Green Bay Packers recibirán en el Lambeau Field a los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL, y ambas franquicias buscarán la victoria para seguir en lo más alto de su respectiva división.

Todos los resultados de la Semana 10 de la NFL

Broncos 10 - 7 Raiders - Thursday Night Football

Colts 31 - 25 Falcons

Panthers 7 - 17 Saints

Bears 24 - 20 Giants

Texans 36 - 29 Jaguars

Dolphins 30 - 13 Bills

Vikings 19 - 27 Ravens

Jets 27 - 20 Browns

Buccaneers 23 - 28 Patriots

Seahawks 44 - 22 Cardinals

49ers 26 - 42 Rams

Commanders 22 - 44 Lions

Colts lidera con amplia ventaja la División Sur de la Americana

Los Indianapolis Colts son la gran sorpresa de esta temporada en la NFL, pues el equipo que dirige Shane Steichen ya suma ocho victorias después de diez semanas en la campaña, siendo los líderes de la División Sur de la Conferencia Americana por una amplia ventaja.

Los Colts vencieron 31-25 a los Atlanta Falcons en Berlín, Alemania, para propinarle su sexta derrota al equipo de Raheem Morris y mantenerlos en el tercer puesto de su división, la cual comparte con Buccaneers, Panthers y Saints.

Los únicos equipos que han logrado vencer a los Colts en la actual campaña son Los Ángeles Rams en la Semana 4 y los Pittsburgh Steelers en la Semana 9, además de estar entre los tres mejores equipos de la Conferencia Americana con marca de 8-2 junto a los Patriots y Broncos.

bringing the W back home. pic.twitter.com/UF4zfA6asa — Indianapolis Colts (@Colts) November 9, 2025

Miami Dolphins da la sorpresa de la Semana 10 al vencer a los Buffalo Bills

Los Miami Dolphins, que tenían una marca de 2-7 antes de enfrentar a los Buffalo Bills, lograron vencer al equipo de Josh Allen en el Hard Rock Stadium para sumar su tercera victoria de la campaña en un juego divisional ante uno de los mejores equipos de la NFL.

Tua Tagovailoa tuvo un gran encuentro en casa, con 15 pases completos, 173 yardas y dos anotaciones, aunque Josh Allen logró números más impresionantes que el mariscal de campo de los Dolphins, pues dio 28 pases, 206 yardas y dos touchdowns.

Miami blanqueó en el marcador a los Bills durante toda la primera parte; fue hasta el cuarto episodio cuando los visitantes pusieron sus primeros puntos en el tablero, cuando Keon Coleman llegó a las diagonales, pero fallaron el punto extra para ponerse a nueve unidades de los Dolphins.

New England Patriots doblega a los Tampa Bay Buccaneers en el Brady Bowl

Los New England Patriots están teniendo una gran campaña con Drake Maye como su mariscal de campo y en su compromiso ante Baker Mayfield, el novato de segundo año logró 16 pases completos, 270 yardas y dos anotaciones.

El conjunto dirigido por Mike Vrabel doblegó 23-28 a los líderes de la División Sur de la Conferencia Nacional para propinarles su tercera derrota de la campaña regular. El encuentro lo inició ganado el equipo de Tampa Bay gracias a la anotación de Emeka Egbuka y el punto extra de Chase McLaughlin en los primeros 15 minutos.

De ahí en adelante, los Patriots lograron una anotación en cada cuarto para llevarse la victoria, mientras que los comandados por Baker Mayfield consiguieron tres touchdowns y un gol de campo en todo el encuentro, pero fallaron el punto extra de su segunda anotación.

Brady Bowl W pic.twitter.com/RrQibXp2JQ — New England Patriots (@Patriots) November 9, 2025

La Semana 11 de la NFL iniciará el 13 de noviembre del 2025 con el partido entre los New England Patriots y los New York Jets, el Thursday Night Football, mientras que los demás partidos se disputarán el domingo 16 del mismo mes y el más llamativo es el de Broncos vs. Chiefs y Eagles vs. Lions.

