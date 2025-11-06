Denver Broncos doblega a Las Vegas Raiders para llegar a ocho victorias en la temporada 2025 de la NFL

Los Denver Broncos son uno de los equipos de la NFL con mejor marca en la temporada, pues con su victoria 10-7 ante Las Vegas Raiders en el inicio de la Semana 10, el equipo de Sean Payton llegó a ocho partidos ganados en la campaña de futbol americano.

El marcador se inauguró a falta de tres minutos en el primer cuarto, cuando los Raiders sorprendieron a la defensa de los Broncos y Ashton Jeanty llegó hasta las diagonales para poner los primeros seis puntos del encuentro y Daniel Carlson puso el punto extra para los visitantes.

El Thursday Night Football quedó a deber puntos, pues durante todo el enfrentamiento los aficionados solo presenciaron un touchdown por ambos bandos y varias fallas por parte de los Raiders para igualar el tablero.

Fue en el segundo episodio en el Empower Field at Mile High cuando llegó la celebración de los Broncos, ya que el receptor abierto Troy Franklin recibió un buen pase por parte de Bo Nix para poner igualdades en el marcador gracias al punto extra de Wil Lutz.

Bo Nix sigue demostrando el tremendo nivel que tiene como mariscal de campo y en el encuentro ante Las Vegas consiguió 16 pases completos, 150 yardas y un pase de anotación para darle otra victoria a los Broncos, que son serios candidatos a entrar a la postemporada.

El conjunto dirigido por Sean Payton continúa con una racha positiva sobre los Raiders, un rival divisional, pues en sus últimos tres enfrentamientos, el equipo de Denver se ha llevado la victoria, mientras que la última vez que Las Vegas derrotó a los Broncos fue el 7 de enero del 2024, en Semana 18.

Wil Lutz fue el encargado de poner cifras definitivas en el marcador, pues con cinco segundos restantes del tercer cuarto, el pateador de los Broncos logró un gol de campo para poner 10-7 el tablero, suficiente para que los locales adjudicaran la victoria.

El último episodio solo fue de trámite, pues no existieron anotaciones en el campo y Las Vegas Raiders dejó ir la oportunidad de igualar el marcador con un gol de campo, antes de llegar a la pausa de los dos minutos.

Broncos tendrá otro partido difícil en la Semana 11 de la NFL, pues tendrán que recibir a los Kansas City Chiefs y, aunque no sea el mismo equipo que hace unos años, se trata de un juego divisional en el que ambas franquicias dejarán todo por la victoria.

