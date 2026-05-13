Henry Martín y el mensaje que le rompe el corazón al América: “quiero darles las gracias”

Henry Martín tras fallar el penalti que eliminó al América a manos de Pumas en la Liguilla del CL2026

Tres días después de fallar el penalti que eliminó al América de la Liguilla del Torneo Clausura 2026, el delantero Henry Martín compartió su sentir y mediante un mensaje en redes sociales se dirigió a todo el americanismo, pidiendo perdón, dando gracias y asegurando que regresará.

En un mensaje largo, La Bomba dio gracias a la afición de las Águilas por no abandonarlos durante los cuartos de final de la Liga MX ante Pumas, en donde fue el culpable de la eliminación azulcrema, al estrellar un balón al poste en los últimos minutos del duelo.

“Gracias por jamás abandonarnos. Gracias por alentarnos cuando todo parecía perdido. Gracias por demostrar otra vez por qué la afición del América es la más grande. Ver cómo el estadio seguía creyendo después de un 3-0 en contra, es algo que jamás voy a olvidar”, dice una parte del mensaje.

Me cuesta mucho encontrar las palabras.

Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal.



Me duele muchísimo. Me duele por mis compañeros, por el enorme esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer.



Sé… pic.twitter.com/n0dLA2ioin — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) May 14, 2026

Henry le habla al americanismo

La publicación del ariete originario de Yucatán arranca diciendo: “Me cuesta mucho encontrar las palabras. Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal”.

Henry Martín, capitán y ‘9′ titular del cuadro de Coapa, aseguró: “Me duele muchísimo. Me duele por mis compañeros, por el enorme esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer”.

Muchos aficionados del América han pedido la salida de Henry Martín del equipo, pues se la pasó lesionado la mayor parte del torneo, sin actividad, pero a pesar de ello fue el encargado de tirar el penalti, aunque en el campo había jugadores en mejor nivel.

Henry Martin FALLÓ EL PENAL contra Pumas 🤯 pic.twitter.com/5pW1OjAt33 — Hugol ^^ (@Hugol343) May 11, 2026

“Sé lo que representa este club. Sé lo que significa ponerse esta camiseta y defender estos colores. Por eso sé que les fallé. No hay excusas, no hay palabras que cambien lo que pasó. Hay jugadas que se quedan para siempre en la cabeza… y ésta es una de ellas", apuntó.

En su mensaje, el goleador nacido en sureste del país acepta total y completa responsabilidad de la eliminación del América. Por su rol como capitán y referente dice que no se esconderá.

“No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad, como capitán, como americanista y como alguien que ama profundamente este club. Entiendo su enojo, su tristeza y su decepción, porque yo también la siento. Me duele fallarle a una afición que merece siempre celebrar campeonatos”, sigue.

A pesar que muchos aficionados azulcremas lo quieren fuera, incluso con rumores de un acercamiento del Atlante, Henry Martín se dirigió con respeto y cariño a los seguidores emplumados, al pedir perdón por estar cerca de otra noche para la historia.

“Quiero pedirles perdón de corazón. Perdón por no haber podido darles esa alegría que merecían. Perdón porque sé cuánto soñábamos con otra noche histórica y estuvimos a nada de lograrlo”, añade.

“Este equipo sacó orgullo, carácter y corazón para levantarse cuando muchos ya nos daban por muertos. Por eso sé que volveremos más fuertes, volveremos a ganar los títulos que se merece ésta institución. Porque si algo tiene el América es que nunca, nunca se da por vencido. Gracias americanistas. Volveremos a volar”, termina el mensaje.

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